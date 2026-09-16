KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қозоғистон Президенти Сеулдаги қозоқ этноқишлоғига ташриф буюрди

    ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев ва Корея Миллий Ассамблеяси Спикери Чо Чжон Шик қозоқ этноқишлоғига ташриф буюрди.

    Tokayev tours Kazakh ethno-village in Seoul
    Photo credit: Akorda

    Сеулнинг Ханган боғида жойлашган этноқишлоқда юқори мартабали меҳмонларга қозоқ халқининг тарихи ва анъаналари, миллий амалий санъати, мусиқаси ҳамда маданий меросининг замонавий намуналари намойиш этилди.

    Глава государства посетил казахский этноаул в Сеуле
    Фото: Акорда

    Қасим-Жомарт Тоқаев ва Чо Чжон Шик ўтовни томоша қилиб, қозоқ халқининг ноёб мероси акс эттирилган «Етти хазина» голографик инсталляциясини кўздан кечирди.

    Этноқишлоқда қозоқ усталари томонидан тайёрланган анъанавий заргарлик буюмлари, миллий кийимлар ва жундан тайёрланган буюмлар кўргазмага қўйилган.

    Меҳмонларга дўмбира, довулпаз, жетиген каби миллий чолғу асбоблари жўрлигида мусиқий дастур намойиш этилди.

    Тоқаев пен Чо Чжон Шик Сеулде қазақ этноауылын аралады
    Фото: Ақорда

    «Бирлик» рақс ансамбли ва Қозоғистон Республикаси Академик корейс театри балет труппасининг қўшма чиқишлари томошабинларга манзур бўлди. «Дўстлик» хореографик композицияси икки халқ ўртасидаги бирлик, ўзаро ҳурмат ва яқин алоқаларни намоён этди.

    Тоқаев пен Чо Чжон Шик Сеулде қазақ этноауылын аралады
    Фото: Ақорда

    Қасим-Жомарт Тоқаев ва Чо Чжон Шикка камондан ўқ отиш санъати ҳамда камончиларнинг маҳорати намойиш этилди.

    Тоқаев пен Чо Чжон Шик Сеулде қазақ этноауылын аралады
    Фото: Ақорда

    Диджитал-ўтовда анъанавий қозоқ уй-жойининг замонавий талқини тақдим этилди. Панорамали LED-экран орқали меҳмонлар икки халқ ўртасидаги дўстлик, Қозоғистондаги корейс этносининг тарихи ва маданияти, шунингдек, бугунги ҳаётига бағишланган видеолавҳаларни томоша қилди.

    Этноқишлоқ кўриниши қозоқ-корейс муносабатларининг тобора мустаҳкамланиб бораётганини ҳамда икки давлат ҳамкорлигида маданий-гуманитар алоқалар алоҳида ўрин тутишини намоён этди.

    Ханган боғида дронлар осмонга кўтарилиб, икки давлатнинг давлат байроқларини акс эттирди. Шунингдек, «Қозоғистон ва Корея — ёрқин келажак сари» деган ёзув туширилган дирижабль учирилди.

    Касым-Жомарт Токаев встретился с казахстанцами, проживающими в Южной Корее
    Фото: Акорда
    Глава государства посетил казахский этноаул в Сеуле
    Фото: Акорда
    Глава государства посетил казахский этноаул в Сеуле
    Фото: Акорда
    дирижабль с надписью «Казахстан – Корея вместе устремлены к светлому будущему»
    Фото: Акорда

    Эслатиб ўтамиз, бундан аввал Қасим-Жомарт Тоқаев Корея парламенти Спикерига мамлакатдаги сиёсий ислоҳотлар ҳақида маълумот бергани хабар қилинган эди.

    Маданият Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Ақорда Жанубий Корея
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф