Тоқаев Ҳукуматга ижтимоий ва инфратузилма объектлари қурилишини жадаллаштиришни топширди
ASTANА. Кazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон Республикасининг жорий йилнинг январь-июнь ойларида ижтимоий-иқтисодий ривожланиши якунлари бўйича ҳисоботни тинглади ва иқтисодиётни янада диверсификация қилиш режаси билан танишди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Бош вазир йилнинг биринчи ярмида ялпи ички маҳсулот 4,1 фоизга ўсганини маълум қилди. Иқтисодиёт таркибида ишлаб чиқариш саноатининг улуши 9,8 фоизга, транспорт сектори 7,1 фоизга ва қурилиш 15,2 фоизга ошди. Шунингдек, савдода 5,7 фоизга, қишлоқ хўжалигида 4,4 фоизга ва алоқада 4,3 фоизга ўсиш қайд этилди. Асосий капиталга жалб қилинган инвестициялар ҳажми 9,5 триллион тенгени ташкил этди, жумладан, хусусий инвестициялар 21,4 фоизга ошди.
Олжас Бектенов миллий иқтисодиёт тузилмасини мустаҳкамлаш ҳақида ахборот берди. Бу йил қайта ишлаш соҳасида 1,7 триллион тенге қийматидаги 200 та инвестиция лойиҳаси ишга туширилади, бу эса 17 минг иш ўрни яратади. Ҳукумат раҳбари йирик автомобиль йўллари лойиҳаларининг бориши, Астана шаҳридаги иккинчи аэропорт қурилиши ва Tarlan Astana транспорт тизимининг кейинги босқичини режалаштириш ҳақида гапирди. Фойдаланишга топшириладиган уй-жой ҳажми 20 миллион квадрат метрга етади. Қишлоқ хўжалигида маҳсулот ишлаб чиқариш 15 триллион тенгени ташкил этди ва экин майдонлари 23,8 миллион гектарга етди. Фермерларни қўллаб-қувватлаш учун 1 триллион тенге ажратилди. Шу билан бирга, бюджетнинг ҳар бир тенгеси 6,5 тийин хусусий инвестицияларни жалб қилишга ҳисса қўшди.
Давлат раҳбарига аҳоли даромадларини ошириш бўйича комплекс режанинг амалга оширилиши ва инфляцияни пасайтириш чоралари ҳақида маълумот берилди. Июнь ойида йиллик инфляция даражаси 10,3 фоизни ташкил этди.
Президентга ижтимоий ва миграция сиёсатини такомиллаштириш натижалари, шунингдек, бандликни рағбатлантириш орқали ижтимоий қўллаб-қувватлаш механизмларининг самарадорлигини ошириш йўллари ҳақида маълумот берилди. Баъзи ижтимоий тўловларни оптималлаштириш натижасида ҳар йили 800 миллиард тенгедан ортиқ маблағ тежалади.
Учрашувда иситиш мавсумига тайёргарлик кўриш масаласига алоҳида эътибор қаратилди. Ўтган мавсум якунларига кўра, бешта иссиқлик электр станцияси ўта юқори хавфли “қизил” зонадан чиқарилди ва учта иссиқлик электр станцияси “яшил” зонага ўтказилди. Бу йилги таъмирлаш ишлари 9 та энергия блоки, 55 та қозонхона ва 51 та турбинани ўз ичига олади. Бунинг учун 384 миллиард тенге ажратилди. “Энергетика ва коммунал хизматлар соҳасини модернизация қилиш” миллий лойиҳаси доирасида йил охирига қадар 12 минг километрлик муҳандислик тармоқлари таъмирланади.
Президентга рақамлаштириш ва миллий сунъий интеллект инфратузилмасини ривожлантириш бўйича топшириқларнинг бажарилиши ҳақида ахборот берилди. Олжас Бектеновнинг сўзларига кўра, “Маълумотларни қайта ишлаш маркази водийси” лойиҳасини амалга ошириш учун жаҳон IТ етакчилари билан биргаликда 250 МВт қувватга эга инфратузилма яратилади. Чет элдан жалб қилинган инвестициялар ҳажми 10 миллиард доллардан ошди.
Давлат раҳбарига туризм инфратузилмасини модернизация қилиш ҳақида маълумот берилди. Алмати тоғ кластерини ривожлантириш туризм саноатининг ялпи ички маҳсулот таркибидаги улушини оширади. Almaty SuperSki лойиҳасининг қурилиши қайта тикланди: 60 километрлик йўл қурилиши якунлангандан сўнг, кунига 10 минг кишига хизмат кўрсатиш мумкин бўлади. Объект 2028 йил декабрь ойида фойдаланишга топширилиши режалаштирилган. Мамлакат "Келажак ўйинлари-2026" мусобақаларини ўтказишга тайёр.
Давлат раҳбарига янги Конституцияга мувофиқ кўрилаётган чоралар ҳақида ахборот берилди. Қонунчиликни Конституцияга мувофиқлаштириш, "Адолатли Қозоғистон" ва "Қонун ва интизом" тамойилларини мустаҳкамлаш, ижтимоий сиёсатни такомиллаштириш, Алатау шаҳрини динамик ривожлантириш учун ҳуқуқий асос яратиш, шунингдек, "Тоза Қозоғистон" ташаббусини илгари суриш бўйича ишлар олиб борилмоқда.
Учрашув якунида Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатни ривожлантириш йўлидаги тизимли қадамларни давом эттиришни топширди. Ҳукуматга ижтимоий ва инфратузилма объектларини қуриш бўйича кенг кўламли дастурни амалга ошириш вазифаси юклатилди. Ушбу ташаббус мамлакат фуқароларининг ҳаёт сифатини сезиларли даражада яхшилаши керак. Замонавий соғлиқни сақлаш муассасаларини қуришга алоҳида эътибор қаратилади.