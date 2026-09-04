Тоқаев экология соҳасини ривожлантириш бўйича янги вазифаларни белгилади
ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари Экология ва табиий ресурслар вазири Алибек Қуантировни қабул қилди, деб хабар беради Ақорданинг матбуот хизмати.
“Суҳбат давомида Президент Қасим-Жомарт Тоқаев вазирликнинг асосий вазифаларини белгилаб, ўрмон фондини тиклаш ишларини давом эттириш, миллий боғлар инфратузилмасини ривожлантириш, чиқиндиларни қайта ишлаш ҳисобига ёпиқ циклли иқтисодиётни шакллантириш бўйича топшириқлар берди”, — дейилади хабарда.
Астана, Алмати ва Чимкент шаҳарларида чиқиндиларни энергетик утилизация қиладиган заводлар қуриш ҳамда бу ишларни бошқа ҳудудларда ҳам давом эттириш истиқболига алоҳида эътибор қаратилди.
Шунингдек, экологик маданиятни юксалтириш ва «Тоза Қозоғистон» ташаббусини янада самарали амалга ошириш муҳимлиги таъкидланди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистонга расмий ташрифини якунлаган Лаос Президенти Тхонглун Сисулитни пойтахт аэропортидан кузатиб қўйгани ҳақида хабар берилган эди.