    Тоқаев Chevron раисини қабул қилди

    WASHINGTON. Kazinform — Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Chevron корпорацияси директорлар кенгаши раиси Майкл Уиртни қабул қилди, деб хабар беради Ақорда.

    қабул
    Фото: Kazinform

    Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Chevronнинг Тенгиз ва Қарашиғанақ конларида йирик нефть ва газ қазиб олиш лойиҳаларини амалга оширишга қўшган ҳиссасини юқори баҳолади ва Қозоғистоннинг хомашё қазиб олиш, қайта ишлаш ва ташиш соҳасида ўзаро манфаатли ҳамкорликни давом эттиришга содиқлигини тасдиқлади.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ва АҚШ муҳим минераллар бўйича меморандум имзоладилар.

    Президент шунингдек, АҚШ Давлат котиби Марк Рубио ва Дональд Трамп Маъмуриятининг бошқа вакиллари билан ҳам учрашди.

    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
