Тоқаев Астана ҳокимига Smart City лойиҳасини якунлашни тезлаштиришни буюрди
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев бу ҳақда Астанани ривожлантириш бўйича кенгашда маълум қилди.
— Илгари, менинг топшириғимга биноан, Астанада Smart City лойиҳаси ишга туширилган эди. Тез орада Оператив бошқарув маркази ишга туширилади. Шаҳардаги видеокамералар ва бошқа хизматларнинг иши ушбу марказдан бошқарилади. Ушбу тизим бизга турли таҳдидларга ўз вақтида эътибор бериш ва нохуш ҳодисаларнинг олдини олиш имконини беради. Ҳозирда платформани ишга тушириш учун Маълумотларни таҳлил қилиш маркази қурилмоқда. Ушбу рақамли инфратузилмадан ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ҳам фойдаланиши мумкин. Бу бизга шаҳар хавфсизлигини мустаҳкамлаш имконини беради, — деди Давлат раҳбари.
"Қонун ва интизом" тамойили амалда ишлаши керак.
— Мен Астана ҳокимига бу масалани тезлаштиришни буюраман. Мамлакатнинг бошқа шаҳарлари ҳам бундай платформани жорий этиши керак. Бу иш Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлиги томонидан мувофиқлаштирилиши лозим, — деди Президент.
Эслатиб ўтамиз, Президент Астана бошқа ҳудудлар учун ўрнак бўлиши керак эканлигини айтди.