Тоқаев АҚШ президентининг махсус вакили Сержио Гор билан учрашди
ASTANA. Kazinform – Давлат раҳбари АҚШ Президентининг Жанубий ва Марказий Осиё бўйича махсус вакили Сержио Горни қабул қилди.
Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон-Америка ҳамкорлигининг юқори даражасини таъкидлади ва Қўшма Штатлар билан кенгайтирилган стратегик шерикликни янада мустаҳкамлашга содиқлигини тасдиқлади.
“Биз кенг кўламли долзарб масалаларни муҳокама қилиш имкониятини қадрлаймиз. Айниқса, муҳим минераллар бўйича C5+1 мулоқотида иштирок этишингизни олқишлаймиз. Бу Қўшма Штатлар Қозоғистон ва бутун Марказий Осиё билан ҳамкорликка стратегик аҳамият беришини кўрсатади. Шунингдек, икки томонлама муносабатларни ривожлантиришга қўшган ҳиссангизни ҳам таъкидламоқчиман. Қозоғистон Қўшма Штатлар билан кенгайтирилган стратегик шерикликни янада мустаҳкамлашдан манфаатдор. Фурсатдан фойдаланиб, Сиз орқали АҚШ Президенти Дональд Трампга энг самимий саломларим ва энг эзгу тилакларимни етказмоқчиман. Умид қиламанки, йил охирига қадар учрашамиз. Шу билан бирга, Майамидаги G20 саммитида иштирок этишга таклиф қилингани учун миннатдорчилик билдирмоқчиман”, — деди Давлат раҳбари.
Сержио Гор Қасим-Жомарт Тоқаевга учрашув учун миннатдорчилик билдирди ва Президент Дональд Трампнинг саломини етказди.
“Сизнинг Оқ уйда дўстингиз борлигини ишонч билан айта оламан. Президент Трамп фаолиятингизни жуда юқори баҳолайди. Биз мамлакатларимиз манфаатларига мос равишда ўзаро фойдали ечимларни топишга интиламиз. Буни Қўшма Штатлар ва минтақа мамлакатлари ўртасидаги муносабатларнинг суръати тасдиқлайди. Ўтган йил давомида 20 миллиард доллардан ортиқ қийматдаги шартномалар имзоланди. Ишончим комилки, бу фақат бошланиши. Йил охирида G20 саммитида иштирок этганингиздан жуда мамнунмиз”, - деди махсус вакил.
Қасим-Жомарт Тоқаев ва Сержио Гор қўшма савдо-иқтисодий ва инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш, шунингдек, асосий минераллар, транспорт ва логистика, рақамлаштириш ва бошқа устувор соҳаларда ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қилишди.
Қозоғистон ҳаммуассисларидан бири бўлган Тинчлик Кенгаши фаолиятига алоҳида эътибор қаратилди.
Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, мамлакатимиз халқаро барқарорлик ва гуманитар ташаббусларни илгари суришга ҳисса қўшишга тайёр.
Шунингдек, улар минтақавий ва жаҳон кун тартибидаги долзарб масалалар бўйича фикр алмашдилар.
Учрашув якунида Президент ва Махсус вакил кўп қиррали Қозоғистон-Америка ҳамкорлигини чуқурлаштиришдан ўзаро манфаатдор эканликларини яна бир бор тасдиқладилар.