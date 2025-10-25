OZ
Тренд:
    09:08, 25 Октябрь 2025 | GMT +5

    Тоғли ҳудудларда ёмғир ёғади - Қазгидромет

    ASTANА. Кazinform — “Қазгидромет” РДК 25 октябрь учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.

    об-ҳаво
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Синоптикларнинг маълумотларига кўра, шимолий антициклон туфайли мамлакатнинг аксарият ҳудудларида ёғингарчиликсиз об-ҳаво сақланиб қолади. Ёғингарчилик фақат шимоли-ғарбий, шимолий, марказий ва жанубий тоғли ҳудудларда фронтал участкаларнинг ўтиши ҳисобига бўлади. Бу ҳудудларда ёмғир ёғади.

    Кечаси ва эрталаб республиканинг айрим ҳудудларини туман қоплайди. Мамлакат шимоли ва жануби-шарқида шамол тезлиги кучаяди.

    Астанада кун булутли бўлади, ҳаво ҳарорати +10+12° илиқ бўлади.

    Алматида кун иссиқ бўлади, термометр +20+22° ни кўрсатади.

    Чимкентда эса +23+25° иссиқ бўлади.

    Эслатиб ўтамиз, яқин кунларда Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлиши ҳақида хабар берган эдик.

