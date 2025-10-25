09:08, 25 Октябрь 2025 | GMT +5
Тоғли ҳудудларда ёмғир ёғади - Қазгидромет
ASTANА. Кazinform — “Қазгидромет” РДК 25 октябрь учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.
Синоптикларнинг маълумотларига кўра, шимолий антициклон туфайли мамлакатнинг аксарият ҳудудларида ёғингарчиликсиз об-ҳаво сақланиб қолади. Ёғингарчилик фақат шимоли-ғарбий, шимолий, марказий ва жанубий тоғли ҳудудларда фронтал участкаларнинг ўтиши ҳисобига бўлади. Бу ҳудудларда ёмғир ёғади.
Кечаси ва эрталаб республиканинг айрим ҳудудларини туман қоплайди. Мамлакат шимоли ва жануби-шарқида шамол тезлиги кучаяди.
Астанада кун булутли бўлади, ҳаво ҳарорати +10+12° илиқ бўлади.
Алматида кун иссиқ бўлади, термометр +20+22° ни кўрсатади.
Чимкентда эса +23+25° иссиқ бўлади.
