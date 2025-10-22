20:36, 22 Октябрь 2025 | GMT +5
Яқин кунларда Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлади
ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” РДК синоптиклари 23-25 октябрь кунлари республикада кутилаётган об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.
Метеорологларнинг маълумотларига кўра, Қозоғистоннинг кўп қисмида об-ҳаво антициклон таъсирига қараб белгиланади, бунда мамлакатнинг деярли кўп қисмида очиқ, илиқ ва ёғингарчиликсиз об-ҳаво сақланиб қолади.
"Фақат юртимизнинг ғарбий ва шимоли-ғарбий қисмида циклон чуқурлиги таъсирида ёмғир ёғади", - дейилади хабарда.
Бундан ташқари, бутун мамлакат бўйлаб кучли шамол эсиши кутилмоқда. Кечаси ва эрталаб республиканинг ғарбида, шимолида ва шарқида туман тушиши мумкин.
“Ҳароратнинг сезиларли ўзгариши башорат қилинмаяпти”, — дея хулоса қилди синоптиклар.