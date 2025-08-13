OZ
    Тимофей Скатов Италияда рақибини камбэк эвазига мағлуб этди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 308-ракеткаси Тимофей Скатов Тоди (Италия) челленжер турнирини ғалаба билан бошлади.

    Скатов
    Фото: skatov_timofey/Instagram

    Қозоғистонлик теннисчи ўзининг илк учрашувини дунёнинг 220-ракеткаси перулик Гонсало Буенога қарши ўтказди.

    Перулик спортчи биринчи сетда 6:4 ҳисобида зафар қучди.

    Бироқ, бундан кейин Скатов таслим бўлмади. Қолган икки сет 6:1 ҳисобида Тимофей фойдасига ҳал бўлди.

    Икки ярим соатдан ортиқ давом этган кескин баҳсда Скатов 1 эйс ва 7 та брейк (12 та брейк) билан ажралиб турди. Буено 12 та брейк-пойнтдан фақат 3 тасини ишлатган.

    Тимофей Скатов чорак финал йўлланмаси учун курашда рейтингда 592-ўринни эгаллаб турган 20 ёшли италиялик Филиппо Романо билан куч синашади.

    Қозоғистонлик теннисчи ўтган ҳафтада Бонн (Германия) челленжер турнирида финалга чиқди.

    Т.Скатов энди ATP Live рейтингида 254-ўринга кўтарилди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Елена Рибакина Cинcиннати турнирининг тўртинчи босқичига йўл олгани ҳақида хабар берган эдик.

