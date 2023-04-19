12:03, 19 Апрел 2023 | GMT +6
Теннисчи Денис Евсеев Мексикадаги турнирнинг иккинчи босқичига чиқди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик теннисчи Денис Евсеев Мексиканинг Морелос шаҳрида ўтказилаётган яккалик баҳсларида биринчи босқичдаги учрашувини ўтказди, дея хабар беради Kazinform Sports.kz сайтига таяниб.
Қозоғистонлик теннисчи япониялик спортчи Наоки Накагава билан учрашув ўтказиб, учта сетда умумий 6:7, 6:4, 6:2 ҳисобида зафар қучди. Учрашув 2 соату 15 дақиқа давом этди.
Қозоғистонлик АТР жаҳон рейтингида 290-ўринда, япониялик спортчи эса 443-поғонадан жой олган.