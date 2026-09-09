Теннис: Қозоғистоннинг Дэвис кубогида Таиландга қарши ўйнайдиган таркиби маълум қилинди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон эркаклар теннис терма жамоасининг Таиландга қарши Дэвис кубоги II Жаҳон гуруҳи ўйинларида иштирок этадиган таркиби эълон қилинди.
Александр Шевченко, Денис Евсеев, Тимофей Скатов, Бейбит Жуқаев ва Амир Омарханов Қозоғистон сафида ўйнайди.
Қозоғистон-Таиланд ўйини 18-19 сентябрь кунлари Астанадаги Beeline Arena Миллий теннис марказининг хард кортларида бўлиб ўтади.
Учрашув бешта ўйиндан иборат бўлади: тўртта яккалик ва битта жуфтлик ўйини.
Ғолиб жамоа 2027 йилги Дэвис кубоги жаҳон гуруҳи I плей-офф босқичига йўлланма олади.
Эслатиб ўтамиз, Елена Рибакина биринчи марта US Openнинг чорак финалига йўл олди.