Елена Рибакина биринчи марта US Openнинг чорак финалига йўл олди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи Елена Рибакина биринчи марта US Openнинг чорак финалига йўл олди. У 1/8 финалда дунёнинг 13-ракеткаси Наоми Осакани икки сетда мағлуб этди.
Дунёнинг иккинч ракеткаси Рибакина 1/8 финалда япониялик, дунёнинг 13-ракеткаси Наоми Осакани икки сетда 6:1, 6:4 ҳисобида мағлуб этди.
Бундан олдин мазкур турнирда қозоғистонлик спортчи америкалик Тея Фродинни 6:3, 6:2, испаниялик Жессика Бусас Манейрони 6:2, 6:4 ва украиналик Юлия Стародубцевани 7:6, 6:3 ҳисобида мағлуб этган эди.
Рибакинанинг US Openдаги аввалги энг яхши натижаси 1/8 финал бўлган. Энди қозоғистонлик теннисчи фаолиятида биринчи марта турнирнинг чорак финалида ўйнайди.
Бу йилги US Open ғолиби 5,5 миллион АҚШ доллари миқдорида мукофот ва 2000 рейтинг очкосини қўлга киритади.
Эслатиб ўтамиз, US Openда Елена Рибакина Ролан Гарросдаги мағлубият учун реванш олди.