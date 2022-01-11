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    20:31, 11 Январ 2022 | GMT +6

    Теннис: Елена Рибакина US Open чемпионини мағлуб этди

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    NUR-SULTAN. Kazinform – Қозоғистоннинг биринчи, дунёнинг 13-ракеткаси Елена Рибакина Сиднейда (Австралия) ўтказилаётган WTA 500 турнирининг иккинчи босқичига чиқди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Қозоғистон теннис федерациясидан маълум қилишларича, Е.Рибакина илк учрашувини дунёнинг 18-ракеткаси, ўтган йилги US Open чемпиони британиялик Эмма Радукану билан ўтказди.

    Қозоғистонлик теннисчи рақибини 6:0, 6:1 ҳисобида мағлуб этди. Атиги 55 дақиқа давом этган мусобақа давомида Елена 4 та эйс ва бешта брейкни амалга оширди. Иккинчи босқичда Е.Рибакина франциялик Каролин Гарсия билан куч синашади.

    Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик икки ўсмир теннисчи илк бор Австралия очиқ чемпионатида иштирок этади.


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