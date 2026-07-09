Теlegramда янги матн муҳаррири пайдо бўлади: баъзи функциялар пуллик бўлиши мумкин
ASTANА. Кazinform — Тelegram мессенжери янги матн муҳарририни синовдан ўтказмоқда. Ушбу функция ҳозирда фақат Telegram Premium пуллик обунаси фойдаланувчилари учун мавжуд. Бу ҳақда 24kg хабар берди.
Android учун Telegram 12.9 бета версиясида хабарларни кенгайтирилган форматлашга чеклов киритилгани маълум бўлди. Ушбу функция фақат Telegram Premium обунасига эга фойдаланувчилар учун мавжуд бўлади.
Шу билан бирга, кенгайтирилган муҳаррирнинг ўзи барча фойдаланувчилар учун очиқ қолади. Бироқ, ушбу воситалар ёрдамида форматланган хабарни юборишга уринаётганда, у қўшимча пуллик обуна мавжудлигини текширади.
Янги муҳаррир оддий ҳужжатга ўхшаш матнни форматлаш имконини беради. Фойдаланувчилар сарлавҳалар, иқтибослар, код блоклари, изоҳлар (футерлар), маркерланган ва рақамланган рўйхатлар, чек-листлар (check-list), шунингдек, йиғиладиган матн блокларидан фойдаланишлари мумкин.
Бундан ташқари, бундай хабарларга расмлар, аудио файллар, геолокация қўшишингиз ва Telegram Premium смайликларидан фойдаланишингиз мумкин.
Шуни таъкидлаш керакки, кенгайтирилган форматлаш тизими мутлақо янги хусусият эмас. Telegram 12.8 версиясида жадваллар, формулалар ва иқтибосларни ўз ичига олган Markdown белгилаш тилини қўллаб-қувватлаш жорий этилди. Бироқ, ўша пайтда бу хусусият фақат ботлар учун мавжуд эди.
Эслатиб ўтамиз, Ҳиндистонда имтиҳон олдидан Telegram'га чеклов жорий этилди.