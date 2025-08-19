Тбилисида Грузия тарихидаги энг йирик спорт иншооти қурилади
ASTANA. Kazinform - Тбилиси аэропорти яқинида энг йирик спорт иншооти – 70 минг ўринли миллий стадион қурилади, дея хабар беради Kazinform мухбири Georgia Todayга таяниб.
Грузия ҳукумати қиймати 876 миллион лари (325 миллион доллар) бўлган янги стадион қурилиши бўйича халқаро тендер эълон қилди. Лойиҳа доирасида Кахети шоссесида, Тбилиси халқаро аэропорти яқинида 70 минг ўринли арена қурилиши кўзда тутилган.
Янги стадион аэропортнинг учиш-қўниш йўлагидан 1500 метр узоқликдаги 270 615 квадрат метр майдонда қурилади.
Объектнинг аэропортга яқинлиги авиация хавфсизлигига катта эътибор қаратишни талаб қилади. Самолётлар учун потенциал хавфларни, масалан, ёруғлик, пиротехника эффектлари ва дронлардан фойдаланишни ўрганиш учун қўшимча тадқиқотлар ҳам режалаштирилган.
Лойиҳа ҳажми жиҳатидан ҳам, миллий инфратузилма аҳамиятига кўра ҳам мамлакат тарихидаги энг йирик объект бўлади. Стадион Грузиядаги ҳар қандай бошқа иншоотдан, жумладан, мамлакатдаги 55 минг томошабинга мўлжалланган энг катта стадиондан каттароқ бўлади.
Янги иншоот 2029-2030 йилларда фойдаланишга топширилиши режалаштирилган. Эълон қилинган тендер ғолиби аниқланиб, шартнома имзолангач, қурилиш ишлари 51 ой ичида якунланиши режалаштирилган.
Лойиҳа янги иш ўринларини яратади, яқин атрофдаги транспорт инфратузилмасини янгилайди ва Тбилисининг Жанубий Кавказдаги спорт тадбирлари маркази сифатида тан олинишига ёрдам беради.