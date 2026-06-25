Тарихий қарор: Олимпия ўйинларининг ҳар бир иштирокчиси ХОҚ грантини олади
ASTANA. Kazinform – Халқаро Олимпия Қўмитаси (ХОҚ) спортчиларни қўллаб-қувватлаш бўйича янги дастур ишга туширилганини эълон қилди. Энди тарихда биринчи марта Олимпия ўйинларининг ҳар бир иштирокчиси 10 000 АҚШ доллари миқдоридаги Fit for the Future Olympian Grant грантига ариза топшириши мумкин. Бу ҳақда Қозоғистон МОҚ эълон қилди.
Қарор Швейцариянинг Лозанна шаҳрида бўлиб ўтган ХОҚнинг 146-сессиясида эълон қилинди. Грантнинг биринчи олувчилари 2026 йилда Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бўлиб ўтадиган Қишки Олимпия ўйинлари иштирокчилари бўлади.
Янги ташаббус спортчилар карьераларининг узоқ муддатли ривожланишини ва уларнинг спортдан кейинги мослашувини қўллаб-қувватлашга қаратилган «Fit for the Future» стратегик дастури доирасидаги дастлабки лойиҳалардан биридир.
Fit for the Future Olympian Grant гранти мавжуд қўллаб-қувватлаш дастурларини тўлдиради. Ҳар бир Олимпия циклида тахминан 14 000 спортчи иштирок этадиган ҳар бир Олимпия ўйинлари учун 10 000 доллар миқдорида грант олиш ҳуқуқига эга. Маблағлар Миллий Олимпия қўмиталарининг мавжуд тузилмалари орқали тақсимланади. Агар спортчи грантга ариза бермаса, уларга ажратилган маблағлар фондда қолади ва келажакдаги олимпиячиларни қўллаб-қувватлаш учун ишлатилади.
Янги дастур, шунингдек, ХОҚнинг Миллий Олимпия қўмиталари, Халқаро спорт федерациялари, Олимпия ўйинлари ташкилий қўмиталари ва Олимпия бирдамлиги дастурига кўрсатадиган ёрдам миқдорига таъсир қилмайди.
2026 йилги Олимпия ўйинларидан бошлаб, Аа тоифасида иштирок этувчи барча спортчилар грант олиш ҳуқуқига эга бўладилар. Ёшлар Олимпия ўйинлари иштирокчилари ушбу дастурга кириш ҳуқуқига эга эмаслар. Шунингдек, спортчи допингга қарши қоидаларни, ХОҚнинг хулқ-атвор кодексини, мусобақаларда иштирок этиш талабларини ёки Олимпия Хартиясини бузмаган бўлиши керак.
“Ушбу грант ҳар бир олимпиячи учун мавжуд бўлади. Нафақат медаль соҳиблари ёки маълум бир мамлакатдан келган спортчилар. Чунки ҳар бир спортчининг Олимпиадага олиб борадиган йўли ноёбдир. Уларнинг ҳар бири Олимпия аренасига чиқиш учун катта қийинчиликларни бошдан кечирди ва кўп нарсадан воз кечди. Бунинг ортида йиллар давомида машаққатли меҳнат, матонат ва орзуларига ишонч ётади. Биз бу маблағлар совринлар учун берилмаслигини таъкидламоқчимиз. Бу - олимпиячи бўлиш учун сарфланган машаққатли меҳнат ва фидойиликни эътироф этиш белгисидир. Бу, шунингдек, бу йўлни босиб ўтган спортчиларга ҳурматдир”, - деди ХОҚ спортчилар комиссияси раиси Пау Газоль.
ХОҚ ҳозирда аризаларни топшириш ва грантларни тўлаш механизмини ишлаб чиқмоқда. Италияда бўлиб ўтадиган Олимпия ўйинларига ариза бериш жараёни шу йил охирида бошланиши режалаштирилган. Биринчи тўловлар 2027 йилда амалга оширилади.