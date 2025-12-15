Таразда сув ресурсларини бошқаришга мўлжалланган смарт-технологиялар ишлаб чиқарадиган завод қурилади
TARAZ. Kazinform – Хитойлик инвесторлар Тараз шаҳрида сув ресурслари ва ирригация тизимларини бошқаришга мўлжалланган смарт-технологиялар ишлаб чиқарадиган завод очади. Сув ресурслари ва ирригация вазирлиги ҳамда хитойлик компаниялар консорциуми ўртасида ҳамкорлик тўғрисида меморандум имзоланди.
Вазирлик маълумотларига кўра, ҳужжат ҚР Сув ресурслари ва ирригация вазири Нуржан Нуржигитов ва Yellow River Engineering Consulting Co. Ltd директори ва бош иқтисодчиси Ин Дэвэн томонидан имзоланган. Хорижий делегация таркибига Leture Technology ва Cheng Cheng Group раҳбарлари ҳам киритилган.
Корхона рақамли ечимлар ишлаб чиқаришга ихтисослашган. Хусусан, сув ресурсларини тақсимлашни автоматик назорат қилиш ва бошқариш тизимлари, сув сатҳи ва сифатини ўлчайдиган датчиклар, ирригация тармоқларини диспетчерлашга мўлжалланган дастурий-аппарат мажмуалар, шунингдек сув тошқини ва фавқулодда ҳолатлар ҳақида эрта огоҳлантириш тизимлари ишлаб чиқарилади. Заводнинг ишга туширилиши Хитойда қўлланиладиган илғор технологияларни маҳаллий шароитларга мослаштириш, билим ва тажриба алмашинувини таъминлаш ва Қозоғистон сув хўжалигига замонавий стандартларни жорий этиш имконини беради.
Корхона "ишлаб чиқариш - таълим - фан" тамойили асосида ишлайдиган интеграциялашган марказнинг бир қисмига айланиши режалаштирилган. Бу ерда ускуналар ишлаб чиқаришдан ташқари, мутахассисларни тайёрлаш, ходимларнинг малакасини ошириш ва рақамли ечимларни мамлакатнинг иқлим ва гидрологик шароитларига мослаштириш бўйича ишлар олиб борилади.
Лойиҳани амалга ошириш суғориш тизимларининг самарадорлигини оширишга, сув сарфини камайтиришга ва Қозоғистоннинг сув хавфсизлигини мустаҳкамлашга ёрдам беради.
“Биз бир нечта соҳаларда ҳамкорлик қилишга келишиб олдик. Биринчидан, автоматлаштириш ва рақамлаштиришни мажбурий жорий этиш билан суғориш тизимларини реконструкция қилиш. Иккинчиси - кадрлар тайёрлаш. Сўнгги икки йил ичида биз Хитой корхоналари билан фаол ҳамкорликни йўлга қўйдик. Масалан, жорий йилда Power China компанияси ҳисобидан сув хўжалиги соҳасидаги 125 нафар мутахассис Хитойда малака ошириш курсларидан ўтди”, — деди Сув ресурслари ва ирригация вазири Нуржан Нуржигитов.