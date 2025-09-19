Таиланднинг етакчи университетида илк Марказий Осиё тадқиқотлари бўлими очилди
ASTANА. Кazinform – Таиланд пойтахтида мамлакатдаги энг қадимий ва етакчи олий таълим муассасаси — Қироллик Чулалонгкорн университетида илк бор Марказий Осиё куни бўлиб ўтди, деб хабар беради Кazinform агентлиги.
Тадбир Қозоғистон Элчихонаси томонидан Таиланд Ташқи ишлар вазирлиги билан ҳамкорликда ташкил этилди.
Университетнинг янги Марказий Осиё тадқиқотлари бўлимининг очилиши ҳақидаги баёноти асосий воқеа бўлди.
Санъат факультети декани, профессор Сурадетч Чотиудомпантнинг сўзларига кўра, ушбу кафедра Таиланд ва Марказий Осиё давлатлари ўртасида академик ҳамкорлик, илмий тадқиқотлар ва маданий алмашинувлар учун платформа бўлади.
Таиланд Ташқи ишлар вазирлигининг алоҳида масалалар бўйича Элчиси Понгпрач Макчан Таиланд делегациясининг Қозоғистонга мақсадли ташрифига тайёргарликнинг бориши, унинг доирасида университетлар ва давлат идоралари вакиллари билан учрашувлар ўтказиш режалаштирилгани ҳақида маълумот берди.
Фестивалда Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон ва Ўзбекистон миллий павильонлари мавжуд. Қозоғистон иккита павильонни тақдим этди: биринчиси меҳмонларни маданий мерос, анъанавий сувенирлар ва кундалик рўзғор буюмлари билан таништирса, иккинчиси мамлакатнинг туризм салоҳияти ва янги саёҳат имкониятларини таништирди.
Тадбир меҳмонлари қозоқ халқининг маданияти ва анъаналари билан яқиндан танишиш, миллий таомларни татиб кўриш имконига эга бўлди. Концерт дастурида маҳаллий фольклор ансамбли қозоқ халқининг «Аққу», «Арулар», «Қошбазар» рақсларини ижро ижро этди.
Марказий Осиё куни 300 га яқин иштирокчини, жумладан, дипломатлар, Таиланд давлат органлари, илмий ва ишбилармон доиралар ва кенг жамоатчилик вакилларини бирлаштирди.
Ташкилотчилар таъкидлаганидек, бундай тадбирнинг ўтказилиши маданий алоқаларни мустаҳкамлаш, илмий-маърифий лойиҳаларни ишлаб чиқиш, гуманитар ва сайёҳлик соҳаларида ҳамкорликни ривожлантириш, Қозоғистон ва бутун Марказий Осиё минтақасининг Таиланддаги ижобий имижини илгари суришда муҳим платформага айланди.
Эслатиб ўтамиз, Таиланд авиакомпанияси Қозоғистонга парвозларни йўлга қўяди.