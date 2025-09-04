OZ
    Таиланд авиакомпанияси Қозоғистонга парвозларни йўлга қўйади

    ASTANA. Kazinform - ҚР Транспорт вазирлигининг Фуқаро авиацияси қўмитаси парвозлар географиясини кенгайтириш ва халқаро рейслар сонини кўпайтириш устида ишламоқда, деб хабар беради Kazinform.

    Таиланд авиакомпанияси Қозоғистонга парвозларни йўлга қўйди
    Фото: ҚР Транспорт вазирлиги

    “Жорий йил 1 декабрдан Таиланд Қироллигининг «Thai Air Asia X» янги хорижий лоукостер ташувчиси Қозоғистон ҳаво транспорти бозорига киради. Авиакомпания Бангкок-Алмати йўналиши бўйича ҳафтасига 4 та рейс (душанба, чоршанба, пайшанба ва якшанба кунлари) тўғридан-тўғри мунтазам йўловчи қатновларини амалга оширишни бошлайди”, — дейилади хабарда.

    Қозоғистон ва Таиланд ўртасида ҳаво қатновининг очилиши мамлакатлар ўртасидаги савдо-иқтисодий, бизнес, сармоявий, туризм ва маданий ҳамкорликни янада ривожлантиришга хизмат қилади, дея таъкидлади вазирлик.

    Теглар:
    Таиланд Самолёт ҚР Транспорт вазирлиги Туризм
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
