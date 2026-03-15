Таиланддаги турнирда Қозоғистон терма жамоаси иккинчи олтин медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - Мамлакат терма жамоаси Таиланд пойтахти Бангкокда бўлиб ўтаётган Futures Cup халқаро турнирида иккинчи олтин медални қўлга киритди.
Ҳамюртимиз Досжан Жумақан (60 кг) финалда таиландлик Сива Чайнаронгни мағлуб этди.
Қозоғистонлик бокс устаси финалга чиқишдан олдин кениялик Феликс Онианго, гватемалалик Лионель Эрнандес, ўзбекистонлик Бобомурод Боймирзаев, словакиялик Кристиан Харасник ва француз Давид Харутюианни мағлуб этди.
Эслатиб ўтамиз, Досжан 2025 йилги ўсмирлар ўртасидаги ёзги Осиё ўйинлари чемпиони.
Бунгача терма жамоадан Айдана Убайдуллақизи (80 кг) чемпион бўлган эди.
Энди терма жамоадан Камила Оспанова (70 кг), Бибарис Аширбай (70 кг), Жалғас Утебеков (90 кг) ва Владислав Саможонов (90 кг дан юқори) финалда иштирок этадилар.
Қозоғистон терма жамоасидан саккиз нафар спортчи финалга чиқди. Бу борада терма жамоа иккинчи ўринда. Терма жамоадан ўн бир нафар спортчи ярим финалда кураш олиб борди. Улардан 8 нафари ғалаба қозонди, 3 нафари рақибларига ютқазди.
Рейтингда етакчи бўлган Ўзбекистон - 9 та, учинчи ўринда АҚШ 5 та боксчи билан, Ҳиндистон 4 та, Украина 3 та, Франция, Япония 2 та, Англия, Италия, Қирғизистон, Грузия, Самоа, Тувалу ва Таиланд 1 тадан ғолибга умид қилмоқда.
Шунингдек, терма жамоадан Ақнур Турсинғали (57 кг), Зарина Толибай (75 кг) ва Нурсултан Қистаубай (85 кг) бронза медалларига сазовор бўлди.