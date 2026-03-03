Таиланд виза жарималарини бекор қилди ва чет элликларга суткасига 55 долларгача имтиёзлар таклиф қилди
ASTANA. Kazinform - Таиланд расмийлари Яқин Шарқдаги кескинлашиб бораётган вазият туфайли рейсларнинг бекор қилиниши сабабли мамлакатда қолиб кетган хорижий сайёҳлар учун вақтинчалик ёрдам чораларини маълум қилишди, деб хабар беради Kazinform.
Thai Examiner нашрининг хабар беришича, чоралар муддатидан ортиқ қолиш учун жарималардан озод қилиш, меҳмонхонада қолиш учун чегирмалар ва бир кеча учун 2000 бат (тахминан 55 доллар) миқдорида, ҳар бир киши учун максимал 20 000 бат (тахминан 550 доллар) миқдорида тўловларни ўз ичига олади.
Таиланд иммиграция идоралари ҳаво майдонларининг ёпилиши туфайли мамлакатдан чиқиб кета олмайдиган хорижий фуқаролар вақтинча қолиш муддатини узайтириш ҳуқуқига эга эканлигини маълум қилишди. Визалар исталган иммиграция идорасига ариза топшириш орқали 30 кунгача узайтирилиши мумкин. Ушбу чоралар вазият нормал ҳолатга қайтгунга қадар амал қилади.
Таиланд Туризм ва спорт вазирлигининг маълумотларига кўра, ҳаво қатновидаги узилишлар Яқин Шарқдаги кескинлашиб бораётган вазият билан боғлиқ. Натижада, Дубай орқали амалга ошириладиган юзлаб рейслар бекор қилинди ва бир нечта авиакомпаниялар парвоз жадвалини қисқартирдилар. Мамлакатдаги тўртта аэропортда вақтинчалик чекловлар жорий этилди, бу эса хорижий фуқаролар учун кечикишларга олиб келди.
Туризм ва спорт вазирлиги котиби Наттария Тавеевонг қолиб кетган сайёҳлар учун имтиёзли турар жойни таъминлаш чораларини кўришни буюрди. Меҳмонхоналарга вақтинчалик қоладиган чет элликлар учун махсус нархларни таклиф қилиш тавсия этилади.