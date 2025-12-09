OZ
Тренд:
    11:10, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Таиланд-Камбоджа можароси: чегарадаги 377 та мактаб ёпилди

    ASTANА. Кazinform — Камбоджа расмийлари Таиланд билан можаро туфайли чегара провинцияларидаги жами 377 та мактабни ёпди, деб хабар беради Xinhuа.

    Таиланд ва Камбоджа
    Фото: Report

    Ушбу мактабларда жами 78 585 ўқувчи таҳсил олмоқда ва 3197 ўқитувчи ишлайди. Ушбу маълумот Камбоджа Таълим, ёшлар ва спорт вазирлигининг Facebook саҳифасида эълон қилинди.

    Айни пайтда Оддар Минчи, Преах Вихеар ва Банти Минчи провинциялари можародан зарар кўрди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ нима учун Таиланд ва Камбоджа ўртасидаги кўп йиллик низо яна такрорланиши мумкин эканлиги ҳақида хабар берган эдик.

