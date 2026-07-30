Тадқиқот: ҳар тўртта овоз берувчидан учтаси сайловда иштирок этиш ниятида
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонликларнинг тўртдан уч қисми Қурултой депутатлари сайловида иштирок этишга тайёр. Бу ҳақда ҚР Президенти ҳузуридаги Қозоғистон стратегик тадқиқотлар институти (ҚСТИ) бош илмий ходими Айгул Забирова маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, тахминан бир ой олдин ҚСТИ томонидан ўтказилган тадқиқот давомида фуқароларга: "Агар сайлов келгуси якшанба куни ўтказилса, сиз овоз беришга борасизми?" деган савол берилган.
– Респондентларнинг тўртдан уч қисми сайловда албатта иштирок этишларини айтишди. Бу шуни кўрсатадики, сиёсий партиялар жорий сайлов кампанияси давомида қандай дастур, платформа ва мафкура таклиф қилиши муҳим. Бироқ, якуний қарорни 23 август куни сайлов участкасига келган сайловчи қабул қилади, — деди Айгул Забирова.
У шунингдек, тадқиқот натижалари сайловчиларнинг иштирокига уларнинг оиласининг фаровонлиги ва келажакка ишончи ҳам таъсир қилишини кўрсатди.
— Агар оила сўнгги 12 ой ичида ўзининг фаровонлигини яхши деб баҳоласа, бундай одамлар овоз бериш эҳтимоли анча юқори. Шунингдек, келгуси йилда фаровонлиги яхшиланишига ишонган фуқаролар овоз бериш эҳтимоли кўпроқ, — деди у.
Бундан ташқари, у бу йилги Қурултой сайлови биринчи марта бутунлай партия рўйхатлари бўйича ўтказилишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, бу — қозоғистонлик сайловчилар учун янги сиёсий вазият.
Эслатиб ўтамиз, пойтахтдаги бир қатор муассасаларда 23 август куни Астанада бўлиб ўтадиган Қурултой депутатлари сайловига қадар тескари саноқ бошланди.