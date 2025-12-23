OZ
    Тадқиқот: электрон сигареталар юрак хуружи хавфини оширади

    ASTANА. Кazinform – Электрон сигареталардан фойдаланиш миокард инфаркти ва инсульт хавфини ошириши мумкин. Бу хулосага олимлар тадқиқот натижасида келишди, деб хабар беради Аnadolu.

    чекиш
    Фото: Freepik

    Тадқиқотда электрон сигареталардан фойдаланиш билан юрак хуружи ва инсульт хавфи ўртасидаги боғлиқлик таҳлил қилинди. Олимлар илгари ўтказилган 12 та тадқиқот маълумотларини кўриб чиқдилар. Юрак хуружи хавфини таҳлил қилишда 430 875 киши иштирок этган бўлса, инсульт хавфини баҳолашга 1 миллиондан ортиқ одам жалб қилинди.

    Натижалар шуни кўрсатдики, электрон сигареталардан фойдаланадиган одамларда юрак хуружи хавфи уларни ишлатмайдиганларга қараганда 53 фоизга юқори. Хусусан, илгари анъанавий сигарет чекиб, кейин электрон сигареталарга ўтганларда юрак хуружи хавфи сезиларли даражада ошди.

    Бундан ташқари, илгари чеккан, аммо электрон сигареталардан фойдаланишда давом этган одамларда умуман чекмайдиганларга қараганда инсульт хавфи 73 фоизга юқори эди.

    Тадқиқотчилар олинган маълумотлар электрон сигареталарни "зарарсиз альтернатива" деб ҳисоблаш мумкин эмаслигини исботлашини таъкидладилар. Кўп йиллар давомида чекиш юрак-қон томир касалликлари, жумладан, ишемик юрак касаллиги, гипертония ва инсульт учун асосий хавф омилларидан бири ҳисобланиб келган.

    Тадқиқот натижалари BMC Public Health илмий журналида чоп этилди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ тамаки чекиш 16 турдаги саратонни келтириб чиқариши мумкинлиги ҳақида хабар берган эдик.

