    11:37, 02 Ноябрь 2025

    Тадқиқот: COVID-19 вакцинаси саратон касаллигига қарши курашишга ёрдам беради

    ASTANА. Кazinform — Хьюстондаги MD Андерсон саратон маркази олимлари 2019 йилдан 2023 йилгача бўлган даврда даволанган мингдан ортиқ беморларнинг маълумотларини таҳлил қилди, деб хабар беради Кazinform агентлиги BILDга таяниб.

    вакцина
    Фото: ҚР Соғлиқни сақлаш вазирлиги

    Nature журналига кўра, иммунотерапия бошланганидан кейин 100 кун ичида мРНК вакцинаси олган беморларда уч йиллик яшаш даражаси вакцинани олмаганларга қараганда икки баравар юқори бўлган. Айниқса, "совуқ" ўсмалари бўлган беморларда кучли таъсир кузатилди. Масалан, простата ва ошқозон ости бези саратонига чалинганларда одатда заиф иммунитет тизими реакцияси кузатилади. Бироқ, вакцинани қабул қилиш бу беморларнинг яшаш даражасини беш баравар оширди.

    Тадқиқот муаллифлари тушунтирганидек, мРНК вакцинаси иммун тизими учун сигнал бўлиб хизмат қилади: улар саратон ҳужайраларини таний бошлайдиган ва йўқ қиладиган иммун ҳужайраларини фаоллаштиради. Бироқ, анъанавий вакциналар бундай таъсир кўрсатмади.

    Тадқиқотчилар энди мРНК вакцинаси саратон беморлари учун стандарт терапиянинг бир қисмига айланиши мумкинлигини тасдиқлаш учун катта клиник синов ўтказишни режалаштирмоқдалар.

    — Ҳар қандай вакцина иммунитетни оширади, — дейди немис иммунологи Карстен Ватцл.

    Эслатиб ўтамиз, янги вакцина деменциянинг ривожланишини секинлаштириши мумкин.

    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
