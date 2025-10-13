Сув спорти бўйича Осиё чемпионати: Қозоғистон умумжамоа ҳисобида иккинчи ўринни эгаллади
ASTANA. Kazinform – Ҳиндистоннинг Аҳмадобод шаҳрида сув спорти бўйича Осиё чемпионати якунланди.
Қозоғистон терма жамоаси ушбу мусобақада 23 та медални қўлга киритди. Қозоғистон Республикаси МОҚ маълумотларига кўра, сузувчилар 8 та олтин, 7 та кумуш ва 8 та бронза медални қўлга киритди.
Жамоавий баҳсларда Қозоғистон иккинчи ўринни эгаллади.
Биринчи ўрин Хитой терма жамоасига (40 та олтин, 10 та кумуш, 4 та бронза), учинчи ўрин эса Японияга (5 та олтин, 12 та кумуш, 4 та бронза) насиб этди.
Эслатиб ўтамиз, сув полоси бўйича Қозоғистон эркаклар терма жамоаси гуруҳ босқичидаги учинчи учрашувини ишончли тарзда ўтказиб, Осиё чемпионатининг бронза медали совриндори бўлди.
Сув полоси бўйича Қозоғистон аёллар терма жамоаси Осиё чемпионатида бронза медалини қўлга киритди.