Сув соҳасидаги ҳамкорлик: Қозоғистон ва Германия янги лойиҳаларни кўриб чиқди
ASTANA. Kazinform — ҚР Сув ресурслари ва ирригация вазири ўринбосари Аслан Абдраимов Германия халқаро ҳамкорлик жамияти (GIZ) дастури раҳбари доктор Каролина Милов билан учрашди.
Вазирлик матбуот хизмати маълумотларига кўра, учрашув давомида томонлар қўшма лойиҳаларни янада амалга ошириш масалаларини муҳокама қилди. Жумладан, GIZ ташкилотининг «Қазгидрогеология» миллий гидрогеология хизмати»нинг Ситуацион-таҳлил марказини ер ости сув ресурсларини бошқариш учун замонавий ускуналар ва махсус дастурлар билан таъминлашга молиявий кўмак кўрсатиши ҳақида сўз борди.
Шунингдек, томонлар «Барқарор Марказий Осиё учун Европа Иттифоқи: сув, энергетика ва иқлим ўзгариши соҳаларида қўшма ҳаракатлар ва ҳамкорлик» лойиҳаси доирасидаги ҳамкорликни кенгайтириш имкониятларини муҳокама қилди.
Бундан ташқари, Қизилўрда шаҳрида амалга оширилган «Сувни тежа — келажакни асра!» лойиҳасининг натижалари кўриб чиқилди. Томонлар келишувга эришган тақдирда, ушбу лойиҳани 2027 йилдан бошлаб Қозоғистоннинг бошқа жанубий ҳудудларида ҳам амалга ошириш режалаштирилмоқда.
“Германия — Қозоғистоннинг сув соҳасидаги ишончли ҳамкори. Ер ости сув ресурсларини бошқаришдан тортиб, сувни тежаш маданиятини шакллантиришгача бўлган қўшма лойиҳалар аниқ натижалар бермоқда. Шу боис биз ушбу ҳамкорликни босқичма-босқич кенгайтириш ниятидамиз”, — деди ҚР Сув ресурслари ва ирригация вазири ўринбосари Аслан Абдраимов.
GIZ вакиллари вазирликка экспертлик ва техник ёрдам кўрсатишни давом эттиришга тайёр эканини билдирди. Бу ёрдам доирасида сув ресурсларини ҳавзалар асосида бошқариш режаларини ишлаб чиқиш ишларини қўллаб-қувватлаш масаласи ҳам қамраб олинган.