Сув хўжалиги соҳаси учун янги туртки: Қозоғистон ва Хитой кадрлар тайёрлашни кучайтиради
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон ва Хитой сув ресурсларини бошқариш соҳасидаги ҳамкорликни янги босқичга кўтаришни режалаштирмоқда. Томонлар мутахассисларни тайёрлаш, қўшма таълим дастурларини ишга тушириш, Хитой компанияларини сув инфратузилмаси лойиҳаларига жалб этиш ва трансчегаравий сув ресурсларини тақсимлаш масалаларини муҳокама қилишди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.
Сув ресурслари ва ирригация вазири Нуржан Нуржигитов Хитой Халқ Республикасининг Қозоғистондаги Фавқулодда ва Мухтор элчиси Хань Чуньлин билан учрашди. Томонлар сув соҳасидаги икки томонлама ҳамкорликнинг долзарб масалаларини муҳокама қилдилар. Хусусан, кадрлар тайёрлаш соҳасидаги ўзаро ҳамкорлик масалалари кўриб чиқилди.
Жорий йил сентябрь ойида Қозоғистон миллий сув ресурслари ва суғориш университети Шимолий Хитой сув ресурслари ва гидроэнергетика университети билан қўшма таълим дастурини ишга туширишни режалаштирмоқда. Бундан ташқари, қозоғистонлик талабаларга ушбу Хитой университетида ўқиш учун грантлар ажратиш масаласи бўйича музокаралар олиб борилмоқда. Бундан ташқари, Тараздаги Қозоғистон сув ресурслари илмий-тадқиқот институти базасида Хитойнинг "Үш шатқал" электр энергияси касб-ҳунар коллежи билан қўшма ўқув марказини очиш масаласи муҳокама қилинмоқда.
Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг май ойида қозоғистонлик сув хўжалиги мутахассисларининг биринчи гуруҳи сув ресурсларини бошқариш тизимларини режалаштириш ва амалга ошириш тажрибаси, шунингдек, сув иншоотларини комплекс реабилитация қилиш технологиялари билан танишиш учун Хитойга семинарга жўнаб кетишди.
Семинар "Қазсушар" РДК ва Power China International Group Limited компанияси ўртасидаги ўзаро англашув ва ҳамкорлик меморандуми, шунингдек, ҚР Сув ресурслари ва ирригация вазирлиги ҳамда Хитой Халқ Республикаси Сув ресурслари вазирлиги ўртасидаги ўзаро англашув ва ҳамкорлик меморандуми доирасида ташкил этилди. Барча харажатлар Хитой томони томонидан қопланди. Йил охирига қадар жами 200 га яқин қозоғистонлик мутахассис қўшни мамлакатда малака оширади.
Учрашув давомида Нуржан Нуржигитов Хитой элчиси билан Хитой компанияларининг Қозоғистонда сув инфратузилмаси лойиҳаларини амалга оширишда иштирок этиш имкониятлари ва трансчегаравий сув ресурсларини тақсимлаш бўйича музокараларнинг бориши муҳокама қилинди.
“Қозоғистон ва Хитойни мустаҳкам стратегик шериклик боғлайди. Биз ўзаро ҳамкорлигимизни юқори баҳолаймиз ва бугунги учрашув сув ресурсларини самарали бошқариш соҳасида икки томонлама ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга туртки беришига аминмиз”, — деди ҚР Сув ресурслари ва ирригация вазири Нуржан Нуржигитов.