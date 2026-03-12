Сўнгги уч йил ичида мамлакатимизда 57 миллион квадрат метр уй-жой қурилди - Президент
ASTANA. Kazinform - Уй-жой қурилиши ҳам барқарор ва жадал ривожланмоқда. Бу ҳақда Президент маслиҳат депутатларининг III Республика форумида айтди.
«Сўнгги уч йил ичида мамлакатимизда 57 миллион квадрат метр уй-жой қурилди. Бошқа қўшни давлатлар билан солиштирганда, бу, албатта, аҳоли жон бошига энг юқори қурилиш ҳажмидир. Шаҳарда 520 мингдан ортиқ ва қишлоқ жойларда 70 мингга яқин оила уй-жой олди”, — деди у.
Президентнинг сўзларига кўра, ижтимоий инфратузилма ҳам ривожланмоқда.
“Сўнгги йилларда минглаб замонавий мактаблар, тиббиёт, маданият ва спорт иншоотлари қурилди ва капитал таъмирланди.
Дарҳақиқат, бугунги кунда мамлакатимиз улкан қурилиш майдонига айланди, дейиш мумкин. Қаерга қарасангиз ҳам, қурилиш ва таъмирлаш ишлари олиб бориляпти. Вилоятларга ва мамлакатимизга тез-тез ташриф буюрадиган фуқаролар буни кўпинча кўрадилар ва биладилар”, — деди Президент.