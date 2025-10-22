Сўнгги беш йилда Қозоғистонда ажралишлар сони 16 фоизга камайди
ASTANA. Kazinform — Миллий статистика бюроси маълумотларига кўра, Қозоғистонда сўнгги беш йилда ажралишлар сони 16 фоизга камайган. Агар 2020 йилда рўйхатга олинган ажралишлар сони 48,2 мингтани ташкил этган бўлса, 2024 йилда бу кўрсаткич 40,5 мингтага камайди.
2020 йилда мамлакатда биринчи “Қозоғистон оилалари — 2020” Миллий ҳисоботи чоп этилди. Ҳисоботда ажралишлар сабаблари, оилаларнинг ижтимоий-иқтисодий аҳволи, туғилиш динамикаси бўйича маълумотлар ва таҳлиллар ўрин олган.
2023 йилда ижтимоий ҳимояга муҳтож оилаларни қўллаб-қувватлашга қаратилган Ижтимоий Кодекс қабул қилинди. Ҳужжатда кўп болали ва кам таъминланган оилаларни ижтимоий қўллаб-қувватлашнинг аниқ чора-тадбирлари, оналар ва болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш механизмлари назарда тутилган.
“Аёллар ҳуқуқларини таъминлаш, болалар хавфсизлигини мустаҳкамлашга қаратилган қонунчиликда қабул қилинган ўзгартишлар мамлакатимиз ҳаётидаги муҳим босқичлардан биридир. Ушбу қонун доирасида Қозоғистонда оиладаги зўравонлик жиноят ҳисобланади ва болаларга нисбатан зўравонликнинг ҳар қандай кўриниши учун қаттиқ жазолар жорий этилади.
Юқорида қайд этилган қонунчиликни такомиллаштириш доирасида оиладаги зўравонлик ҳолатларининг олдини олиш бўйича комплекс чора-тадбирлар амалга оширилди. Оила институтини мустаҳкамлаш, вояга етмаганлар хавфсизлигини таъминлашга қаратилган янги нормалар жорий этилди.
Шу мақсадда илгари фаолият кўрсатган Оилаларни қўллаб-қувватлаш марказлари фаолияти қайта ташкил этилиб, фаолияти ягона модель бўйича тизимлаштирилди. Натижада, республика бўйича бундай марказлар сони 4 баробарга, яъни 33 тадан 131 тага кўпайди”, — дейилади Маданият ва ахборот вазирлиги матбуот хизмати хабарида.
Айни пайтда Маданият ва ахборотлаштириш вазирлиги Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлиги билан биргаликда Оилаларни қўллаб-қувватлаш марказлари томонидан кўрсатилаётган барча ижтимоий хизматларни автоматлаштириш ва рақамлаштириш бўйича фаол иш олиб боряпти.
“Оила ва никоҳни сақлаш ва мустаҳкамлаш бўйича 2025-2027 йилларга мўлжалланган чора-тадбирлар режаси ишлаб чиқилиб, тасдиқланди. Режа оилавий ҳаётга онгли тайёргарликни кучайтириш ва ажралишларнинг олдини олишга қаратилган.
Никоҳга ариза берувчилар учун бепул дастлабки маслаҳат ва тренинг лойиҳаси 2024 йилда бошланган эди. Лойиҳа Чимкент ва Астана шаҳарларида синов режимида муваффақиятли амалга оширилди”, - дейилади хабарда.
Айни пайтда Маданият ва ахборот вазирлиги томонидан “Оилавий ва анъанавий қадриятларни тарғиб этиш, ота-оналарнинг фарзанд тарбиясидаги масъулиятини оширишга қаратилган комплекс чора-тадбирлар” номли грант лойиҳаси амалга ошириб келиняпти.
Лойиҳанинг асосий ташаббусларидан бири “Ота-оналар академияси”ни ташкил этишдир. Ушбу ташаббус доирасида ота-оналар учун онлайн курслар ва ўқув дастурлари таклиф этилади. Шунингдек, бола тарбияси билан боғлиқ долзарб масалалар юзасидан тушунтириш учрашувлари ўтказилади. Яқин вақт ичида «Ата-ана.kz» онлайн платформасини ишга тушириш режалаштирилган.
Маданият ва ахборот вазирлиги томонидан оила институти ва маънавий-ижтимоий қадриятларни мустаҳкамлаш мақсадида ҳар йили “Оила муборак” миллий танлови ташкил этилади. Ўтган 11 йил давомида мазкур танловда мамлакатимизнинг барча ҳудудларидан 20 мингдан ортиқ оила иштирок этди.
Бундан ташқари, 2023 йилда Оналар куни (май ойининг иккинчи якшанбаси) ва Оталар куни (июнь ойининг учинчи якшанбаси) мамлакатда расмий байрамлар сифатида тасдиқланган. Қозоғистонда оила куни ҳар йили сентябрь ойининг иккинчи якшанбасида нишонланади.
Қайд этиш жоизки, 2025 йил бошидан буён ўртача 847,7 минг оила кўп болали оилалар учун давлат нафақалари билан қамраб олинган ва улар билан оналар тақдирланган.