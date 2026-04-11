Суданда гуманитар вазият ёмонлашмоқда
ASTANA. Kazinform - 2023 йил апрел ойида бошланган Судандаги уруш дунёдаги энг тез ривожланаётган гуманитар инқирозлардан бирига айланди, деб хабар беради Aljazeera.
Humanity & Inclusion маълумотларига кўра, тинч аҳолининг, айниқса ногиронларнинг аҳволи жуда оғир даражага етди.
Можаро туфайли 11,6 миллиондан ортиқ одам уйини ташлаб кетган ва 33 миллиондан ортиқ одам гуманитар ёрдамга муҳтож. Бундан ташқари, тахминан 3 миллион киши ўз уйларига, асосан ҳарбий ҳаракатлар шиддати пасайган ҳудудларга қайтди.
Судан аҳолисининг тахминан 16 фоизи ёки 4,6 миллион киши ногиронлиги бор шахслар тоифасига киради. Уларнинг аҳволи эвакуация қийинчиликлари, ёрдамнинг йўқлиги ва зўравонликдан ўзини ҳимоя қилиш қобилиятининг пастлиги билан янада мураккаблашди. Бундан ташқари, уйларига қайтиш жараёни миналар ва бошқа портловчи моддалар хавфи туфайли қийинлашмоқда.