Суд қарори: Googlе ва Меtа ижтимоий тармоқларга қарамлик учун 6 миллион доллар тўлайди
ASTANА. Кazinform – Лос-Анжелес ҳакамлар ҳайъати Meta (Facebook ва Instagramнинг эгаси) ва Alphabetни (Google ва YouTube эгаси) технология корпорацияларига 20 ёшли фойдаланувчига ижтимоий тармоқларга қарамлиги туфайли етказилган психологик зарар учун компенсация тўлашни буюрди, деб хабар беради DW.
Bloomberg хабарига кўра, суд қарорига биноан, компаниялар даъвогар қизга 4,2 миллион доллар компенсация тўлашлари керак. Бундан ташқари, Meta ва Alphabet 1,8 миллион доллар жарима тўлашлари керак бўлди.
Даъвогар YouTube ва Instagram платформаларининг қарамлик пайдо қиладиган дизайнидан зарар кўрганини даъво қилиб, судга мурожаат қилди. Ҳакамлар ҳайъати компаниялар ушбу платформаларни ишлаб чиқишда бепарволик қилганликлари ва фойдаланувчиларни потенциал хавфлар ҳақида огоҳлантирмаганликлари ҳақида хулосага келди. Bloomberg хабарига кўра, қарор технология гигантларини фойдаланувчи шартномалари ва хавфсизлик сиёсатини қайта кўриб чиқишга мажбур қилиши мумкин. Бироқ, Meta мен Alphabet қарор устидан шикоят қилишларини айтишди.
Суд жараёнида даъвогарларнинг адвокатлари контентга эмас, балки платформалар дизайнига эътибор қаратдилар. Улар компаниялар фойдаланувчиларни, жумладан, болаларни гиёҳвандликка солишга қаратилган қарорларни атайлаб қабул қилганликларини исботлашга ҳаракат қилишди ва ҳакамлар ҳайъатини бунга ишонтиришга муваффақ бўлишди.
Ўз навбатида, Меtа адвокатлари даъвогарнинг психологик муаммолари ижтимоий тармоқлар туфайли эмас, балки қийин оилавий вазият туфайли келиб чиққанини таъкидладилар. TikTok ва Snapchat ҳам дастлаб судланувчи сифатида кўрсатилган эди, аммо суд бошланишидан олдин улар ишни суддан ташқари ҳал қилишди.
Сўнгги йилларда йирик технология компаниялари кўпинча вояга етмаганлар орасида гиёҳвандликка олиб келиши мумкин бўлган платформаларни ишлаб чиққанликлари учун танқид остига олинди. АҚШ Конгресси ижтимоий тармоқларни тартибга солувчи федерал қонунни қабул қилмагани сабабли, чекловлар кўпинча штат даражасида ёки суд қарорлари орқали қўлланилади.
2025 йилга келиб, АҚШнинг 20 га яқин штати вояга етмаганлар томонидан ижтимоий тармоқлардан фойдаланишни тартибга солувчи қонунларни қабул қилади. Мутахассисларнинг фикрига кўра, 2026 йил охирига бориб ижтимоий тармоқларга қарамлик бўйича яна бир нечта муҳим суд қарорлари чиқарилиши мумкин. Шу ҳафта бошида Нью-Мексикодаги ҳакамлар ҳайъати Меtа компаниясини болаларни хавф остига қўйишда айбдор деб топди.
Ўтган йили Австралия, Франция, Испания, Португалия ва Малайзияда болалар ва ўсмирларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланиши тақиқланган ёки қаттиқ чекланган. Шунга ўхшаш қонун лойиҳалари Германия, Греция, Дания, Норвегия ва Словения парламентларида муҳокама қилинмоқда.
