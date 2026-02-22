«Странджа» турнирида қайси давлат боксчилари иштирок этади
ASTANA. Kazinform – 23 февралдан 2 мартгача Болгария пойтахти Софияда бўлиб ўтадиган «Странджа» халқаро турнирида қайси давлатлар иштирок этиши маълум бўлди.
Терма жамоавий мусобақада 39 нафар ҳамюртимиз иштирок этади.
Турнирда 36 мамлакатдан 300 дан ортиқ боксчи иштирок этиши тасдиқланди. Улар орасида Болгариядан ташқари, Қозоғистон, Ўзбекистон, АҚШ, Куба, Озарбайжон, Бразилия, Украина, Мўғулистон, Англия, Туркманистон, Хитой Тайпей ва бошқа мамлакатлар бор.
Эркаклар терма жамоаси бош мураббийи Нуржан Насанов бундан аввал Испаниядаги «Boxam Elite-2026» ҳамда Болгариядаги «Странджа» турнири ва бўлажак икки ўқув-машғулот йиғини якунларига кўра Мўғулистонда бўлиб ўтадиган Осиё чемпионати (28 март – 11 апрель) учун таркибни шакллантиришини таъкидлади.
Бугунги кунга қадар ҳамюртларимиз турнирда 23 та олтин, 34 та кумуш ва 45 та бронза медалларини қўлга киритдилар. Қозоғистон терма жамоаси у ерда биринчи марта 1994 йилда иштирок этган. У ерда Валерий Кузменцов 75 кг вазн тоифасида кумуш медални қўлга киритган. 2005 йилда Серик Сапиев (60 кг) мамлакатимизнинг биринчи чемпиони бўлди.
Аёллар ўртасида Валентина Хальзова икки марта ғалаба қозонган бўлса, эркаклар ўртасида Ертуған Зейнуллинов кетма-кет иккинчи марта чемпион бўлиш имкониятига эга.
Ўтган йили Қозоғистон терма жамоаси ўз тарихидаги энг яхши натижасини қайд этди. Улар умумжамоа ҳисобида 6 та олтин медаль билан биринчи ўринни эгаллади.