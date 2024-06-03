19:08, 03 Июнь 2024 | GMT +6
Стол тенниси бўйича Қозоғистон терма жамоаси Хорватиядаги турнирда ўйнайди
ASTANA. Kazinform - Загребда (Хорватия) WTT Contender Zagreb халқаро турнири бўлиб ўтади, дея хабар беради Каzinform агентлиги ҚР Миллий олимпия қўмитасига таяниб.
Стол тенниси бўйича жаҳон юлдузлари Томокази Харимото (Япония), Чан У Джин (Корея), Квадри Аруна (Нигерия), Алекс Лебрун (Франция), Хина Хаята (Япония), Нива Харимото (Япония), Бернадетте Сёч (Руминия), Бенедикт Дуда (Германия), Син Ю-Бин (Корея), Ношад Аламиан (Иран), Мима Ито (Япония) ва Миа Хирано (Япония) иштирок этадилар.
Қозоғистондан Алан Қурманғалиев, Зауреш Ақашева, Дастан ва Айдос Кенжеғуловлар иштирок этади.