OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    17:40, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Стокгольмда Нобель мукофотлари топширилди

    ASTANA. Kazinform — Швеция пойтахти Стокгольмда физика, тиббиёт, кимё, иқтисод ва адабиёт бўйича 2025 йилги Нобель мукофотлари топширилди, дея хабар беради Анадолу агентлиги.

    Стокгольмде Нобель сыйлығы табысталды
    Фото: Анадолы

    Стокгольм концерт залида (Konsert Huset) бўлиб ўтган маросимда Швеция қироллик оиласи аъзолари, Бош вазир Ульф Кристерссон, вазирлар, партия вакиллари, хорижий делегациялар, лауреатлар ва кўплаб меҳмонлар иштирок этишди.

    Мукофотлар Швеция қироли Карл XVI Густав томонидан топширилди.

    Лауреатлар:

    Физика: Жон Кларк, Мишель Деворе, Жон Мартинис

    Кимё: Сусуму Китагава, Ричард Робсон, Омар М. Яги

    Тиббиёт: Мэри Бранкоу, Фред Рамсделл, Шимон Сакагучи

    Иқтисодиёт: Жоэл Мокир, Филипп Агион, Питер Хауитт

    Адабиёт: Ласло Краснахоркаи

    Лауреатлар диплом, Нобель медали ва 11 миллион швед кронаси миқдоридаги пул мукофотига сазовор бўлдилар.

    Теглар:
    Жаҳон янгиликлари Швеция Нобель
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!