Стокгольмда Нобель мукофотлари топширилди
ASTANA. Kazinform — Швеция пойтахти Стокгольмда физика, тиббиёт, кимё, иқтисод ва адабиёт бўйича 2025 йилги Нобель мукофотлари топширилди, дея хабар беради Анадолу агентлиги.
Стокгольм концерт залида (Konsert Huset) бўлиб ўтган маросимда Швеция қироллик оиласи аъзолари, Бош вазир Ульф Кристерссон, вазирлар, партия вакиллари, хорижий делегациялар, лауреатлар ва кўплаб меҳмонлар иштирок этишди.
Мукофотлар Швеция қироли Карл XVI Густав томонидан топширилди.
Лауреатлар:
Физика: Жон Кларк, Мишель Деворе, Жон Мартинис
Кимё: Сусуму Китагава, Ричард Робсон, Омар М. Яги
Тиббиёт: Мэри Бранкоу, Фред Рамсделл, Шимон Сакагучи
Иқтисодиёт: Жоэл Мокир, Филипп Агион, Питер Хауитт
Адабиёт: Ласло Краснахоркаи
Лауреатлар диплом, Нобель медали ва 11 миллион швед кронаси миқдоридаги пул мукофотига сазовор бўлдилар.