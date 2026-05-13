ССВ хантавируснинг олдини олиш йўлларини маълум қилди
ASTANA. Kazinform — Атлантика океанида круиз кемасида қайд этилган хавфли инфекциядан сўнг, дунё ҳамжамияти яна бир бор қўрқув билан кузатмоқда. Шу муносабат билан ҚР Соғлиқни сақлаш вазирлиги вакили Жасулан Алписбаев Jibek Joly телеканалининг «Бүгін.LIVE» дастурида хантавируснинг хавфи ва ундан ҳимояланишнинг самарали усуллари ҳақида батафсил гапирди.
Хантавирус - асосан кемирувчилар орқали тарқаладиган хавфли касалликдир. У одамларга юқтирган кемирувчиларнинг сўлаги ва нажаси билан бевосита алоқа қилиш орқали юқади. Ҳаводаги чанг зарралари орқали ҳам юқтириш хавфи мавжуд.
Мутахассиснинг сўзларига кўра, бу касалликка қарши вакцина йўқ, шунинг учун асосий эътибор шахсий гигиена ва эҳтиёт чораларига қаратилиши керак.
“Бу вирус қизамиқ ёки коронавирус каби ҳаво томчилари орқали осонликча юқмайди. Асосий резервуар - кемирувчилардир. Одамлар сичқонлар яшайдиган жойларда нафас олганда ёки улар билан бевосита алоқада бўлганда, инфекция ўпкага кириши мумкин”, — деди ҚР Соғлиқни сақлаш вазирлиги Санитария-эпидемиология назорати қўмитаси департаменти бошлиғи Жасулан Алписбаев.
Жасулан Алписбаев гигиена энг муҳим эҳтиёт чораси эканлигини таъкидлади.
“Чет элга, айниқса Жанубий Америка мамлакатларига экотуризм билан саёҳат қилаётган фуқаролар қуйидаги қоидаларга қатъий риоя қилишлари керак. Масалан, овқатланишдан олдин қўлларингизни яхшилаб ювишингиз ва шахсий гигиенага риоя қилишингиз керак. Кўча таомларини, қўлда тайёрланган озиқ-овқатларни емасликни ва фақат қайнатилган ёки шиша идишдаги сувдан фойдаланишни маслаҳат бераман. Шунингдек, сичқонлар тўпланган жойларга бормасликка ҳаракат қилишингиз керак. Агар экспедицияга ёки махсус жойларга боришингиз керак бўлса, ҳимоя кийимлари ва ниқоб кийиб, ўзингизни албатта ҳимоя қилишингиз мумкин”, — деб огоҳлантиради у.
Агар инкубация даврида, яъни саёҳатдан қайтганингиздан кейин 7 кундан 42 кунгача давом этиши мумкин бўлган бош оғриғи, ҳолсизлик ёки нафас қисилишини бошдан кечирсангиз, дарҳол тиббий ёрдамга мурожаат қилишингиз керак.
“Шифокорга мурожаат қилаётганда, қайси мамлакатда бўлганингизни очиқ айтиш жуда муҳимдир. Хантавируснинг дастлабки белгилари ЎРВИга ўхшаш бўлгани учун, бу маълумот шифокорга тўғри протоколни қўллашга ва қарор қабул қилишга ёрдам беради”, — деб тушунтирди мутахассис.
Ҳозирда мамлакат давлат чегарасидаги назорат пунктларида назорат чоралари кучайтирилди. Чет элдан келган сайёҳлар ва фуқаролар махсус қурилмалар ёрдамида текширилади. Агар одамда ҳарорат ёки касаллик аломатлари бўлса, изоляция ва даволаш чоралари тегишли алгоритмга мувофиқ амалга оширилади.