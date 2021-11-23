Sports.uz: Қамшибек Қонқабаев ўнинчи жангигача жаҳон чемпиони бўлиши мумкин

NUR- SULTAN. Kazinform - Ўзбекистондаги Sports.uz сайти журналисти Жалол Aҳмедов оғир вазн тоифасидаги қозоғистонлик касбий боксчи Қамшибек Қонқабаевнинг (3:0 3 КО) навбатдаги жанги ва истиқболи ҳақида гапирди, деб хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.

11 декабр куни Қамшибек Қонқабаев WBA Gold чемпионлиги учун британиялик Стивен Уорд (13-1, 4 КО) билан жанг қилади.

«Қамшибек Қонқабаев ва Стивен Уорд 11 декабр куни Қозоғистоннинг Алмати шаҳрида крузервейтда WBA Gold унвони учун жанг қилади. Бу Қ. Қонқабаев учун яхши қадам . Ўйлашимча, у ўнинчи жанг олдидан жаҳон чемпиони бўлишга ҳам қодир, бироқ у касбий боксга яхши мослашиши керак», — деб ёзди Ж. Aҳмедов Тwitterда.