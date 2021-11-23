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    13:32, 23 Ноябр 2021 | GMT +6

    Sports.uz: Қамшибек Қонқабаев ўнинчи жангигача жаҳон чемпиони бўлиши мумкин

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    NUR- SULTAN. Kazinform - Ўзбекистондаги Sports.uz сайти журналисти Жалол Aҳмедов оғир вазн тоифасидаги қозоғистонлик касбий боксчи Қамшибек Қонқабаевнинг (3:0 3 КО) навбатдаги жанги ва истиқболи ҳақида гапирди, деб хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.

    11 декабр куни Қамшибек Қонқабаев WBA Gold чемпионлиги учун британиялик Стивен Уорд (13-1, 4 КО) билан жанг қилади.

    «Қамшибек Қонқабаев ва Стивен Уорд 11 декабр куни Қозоғистоннинг Алмати шаҳрида крузервейтда WBA Gold унвони учун жанг қилади. Бу Қ. Қонқабаев учун яхши қадам . Ўйлашимча, у ўнинчи жанг олдидан жаҳон чемпиони бўлишга ҳам қодир, бироқ у касбий боксга яхши мослашиши керак», — деб ёзди Ж. Aҳмедов Тwitterда.


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