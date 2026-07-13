Соня Жиенбаева жаҳон рейтингида 26 поғонага кўтарилди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонлик теннисчиларнинг янгиланган жаҳон рейтингидаги ўрни эълон қилинди.
Аёллар теннис ассоциацияси (WТА) рейтингида Қозоғистоннинг энг яхши теннисчиси Елена Рибакина иккинчи ўринни сақлаб қолди.
Уимблдон турниридан сўнг, пешқадам беларуслик Арина Соболенко 8550 очко билан, Е. Рибакина (8143 очко) эса унга яқинлашди.
Америкалик Жессика Пегула кучли учликка кирди, бу йил Уимблдонда ўз чемпионлигини ҳимоя қила олмаган польшалик Ига Свитек эса 3-ўриндан 8-ўринга тушиб кетди.
Уимблдонда ажойиб натижаларга эришган чехиялик Линда Носкова 12-ўриндан 7-ўринга кўтарилди. Қозоғистонликларда Юлия Путинтцева 84-ўриндан 82-ўринга ва 664-ўриндан 663-ўринга кўтарилди. Ажойиб ютуқларга эришган 20 ёшли Соня Жиенбаева дарҳол 26 поғонага кўтарилиб, 755-ўриндан 729-ўринга кўтарилди. Теннис профессионаллари ассоциацияси (ATP) рейтингида Александр Бублик 11-ўринда қолди, Александр Шевченко эса 99-ўриндан 100-ўринга тушди. Қозоғистонлик учинчи ўриндаги ўйинчи Тимофей Скатов 172-ўриндан 163-ўринга кўтарилди.