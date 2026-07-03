Sony компанияси энди PlayStation ўйинлари учун дискларни чиқармайди
ASTANА. Кazinform — Sony Interactive Entertainmen 2028 йилдан бошлаб PlayStation консоллари учун барча янги ўйинларни рақамли форматда чиқаради. Шундай қилиб, компания янги ўйинлар учун дисклар ишлаб чиқаришни тўхтатади, деб хабар беради Kyodo.
Компаниянинг контент коммуникациялари бўйича директори Сид Шуман ўз баёнотида ушбу қарор истеъмолчилар талабига жавобан қабул қилинганини айтди.
— Бу — Sony Interactive Entertainmen учун ривожланиш йўналиши. Чунки истеъмолчиларнинг рақамли контентга бўлган талаби жисмоний дискларга қараганда анча юқори, — деди у.
Унинг сўзларига кўра, бу ўзгариш дискларда чиқарилган ёки 2028 йил январидан олдин чиқариладиган ўйинларга таъсир қилмайди.
Сўнгги йилларда ўйинчиларнинг диди ўзгарди ва кўпчилик ўйинларни юклаб олиш ёки уларни смартфон иловалари орқали онлайн равишда тақдим этиш усулини танлашни бошлади.
Компаниянинг март ойидаги ўйин дастурий таъминоти савдоси 2,64 триллион иенани (16,4 миллиард доллар) ташкил этди. Улардан жисмоний дискларнинг улуши умумий савдонинг 5 фоизидан камини ташкил этди.
Эслатиб ўтамиз, Toyota компанияси учувчи автомобилни ишга туширади.