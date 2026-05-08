Сомалида 6,5 миллиондан ортиқ одам озиқ-овқат танқислигига дуч келмоқда
ASTANA. Kazinform – БМТнинг Сомали бўйича гуманитар масалалар бўйича мувофиқлаштирувчиси Жорж Конвей мамлакатда қурғоқчилик оқибатида очарчилик ва тўғри овқатланмаслик билан боғлиқ инқироз тобора кучайиб бораётганини маълум қилди, деб хабар беради Анадолу.
Унинг айтишича, тахминан 6,5 миллион одам озиқ-овқат танқислигининг ўткир шаклига дуч келиши мумкин.
Сомалига ташрифи давомида Конвей ҳукумат амалдорлари, БМТ жамоаси ва гуманитар ташкилотлар билан учрашди.
У мамлакатдаги вазият қанчалик жиддийлигини кўриш учун турли минтақаларга борганини айтди. Конвейнинг сўзларига кўра, қурғоқчилик туфайли юзага келган очлик ва тўйиб овқатланмаслик инқирози тобора ёмонлашиб бормоқда.
У шунингдек, Сомали сўнгги уч йил давомида кам ёғингарчилик оқибатларини бошдан кечираётганини таъкидлади. Баъзи минтақаларда ёмғир ёғиши умид бахш этган бўлса-да, гуманитар вазиятни сезиларли даражада яхшиламади.
Ҳозирда мамлакатда тахминан 6,5 миллион киши, жумладан, тахминан 2 миллион киши очликдан азият чекаётгани сабабли, оғир ёки жуда оғир озиқ-овқат етишмовчилигига дуч келган.