Скандинавиянинг шимолидаги жазирама инсон фаолияти туфайли кучайган
ASTANA. Kazinform — Июль ойида Швеция шимоли, Норвегия ва Финляндияда тарихдаги энг кучли жазирама тўлқинларидан бири қайд этилди. Вазият иссиқхона газлари чиқиндилари туфайли янада оғирлашди, деб хабар беради AZƏRTAC.
Баъзи ҳудудларда ҳаво ҳарорати икки ҳафтадан кўпроқ вақт давомида 30 °C дан юқори бўлган. Финляндиянинг Юлиторнио шаҳрида 25 °C дан юқори ҳарорат кетма-кет 26 кун давомида қайд этилган, бу Европадаги бундай шимолий кенгликлар учун рекорддир.
World Weather Attribution тадқиқотига кўра, бу иссиқлик тўлқини инсон томонидан юзага келтирилган чиқиндиларсиз бўлганида, камида 2 °C енгилроқ бўларди эди ва унинг эҳтимоли камида ўн баробар ошди. Олимларнинг огоҳлантиришича, агар иқлим ўзгаришига қарши кураш бўйича ҳаракатлар жадаллаштирилмаса, аср охирига бориб бундай ҳаддан ташқари иссиқлик тўлқинлари беш баравар тез-тез учрайди ва кучаяди.
Ҳозирги жазираманинг оқибатлари оғир бўлди: кийиклар шаҳарларга кириб кетди, касалхоналардаги операциялар тўхтатилди, туғруқхоналар ёпилди, сувдаги бахтсиз ҳодисалар сони кескин ошди.
Мутахассислар жамиятнинг янги иқлим шароитларига мослашишини яхшилаш учун соғлиқни сақлаш ва ижтимоий соҳаларда чора-тадбирларни кучайтиришга чақирди.
Эслатиб ўтамиз, аввал жазирама туфайли Европа жанубида ўрмон ёнғинлари давом этаётгани хабар бергандик.