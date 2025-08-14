Европанинг жанубида ўрмон ёнғинлари авж олди
ASTANA. Kazinform - Ёнғинлар Европа жанубидаги минглаб одамларни эвакуация қилишга мажбур қилди ва катта зарар келтирди. Оловга қарши курашга қитъага етиб келган кучли жазирама тўсқинлик қилмоқда, деб ёзади Euronews.
Грециянинг учинчи йирик шаҳри Патри хавф остида. Ўт ўчирувчилар шаҳар чеккасида ёнғинга қарши кураш олиб боряпти. Мамлакатда еттита йирик ёнғин қайд этилган, ўнлаб қишлоқларни эвакуация қилиш буюрилган.
Греция оролларидаги жазирама ва шамол ёнғинларни ўчиришни қийинлаштирди. Расмийлар айрим дам олиш масканлари исталган вақтда сайёҳларни эвакуация қилишга мажбур бўлиши мумкинлигидан огоҳлантирган.
Албанияда ўрмон ёнғинида камида бир киши ҳалок бўлди: полиция маълумотларига кўра, 80 ёшли эркак ўз боғида олов ёқган, бироқ аланга назоратдан чиқиб кетган ва охир-оқибат бир қанча қишлоқларга тарқалган.
Албанияда жами 30 га яқин ўрмон ёнғинлари қайд этилган. Уларга қарши курашиш учун мингдан ортиқ одам, жумладан, аскарлар ва кўнгиллилар сафарбар этилган. Яқин атрофда катта ўқ-дорилар омбори жойлашган, ёнғин хавфи туфайли, қишлоқнинг бир неча аҳолисини эвакуация қилишга тўғри келган.
Испанияда ёнғинларда камида икки киши ҳалок бўлган, қизил олов минг гектардан ортиқ ўрмон ва далаларни қамраб олган. Шу муносабат билан бир неча минг кишини эвакуация қилиш зарурати туғилди. Мадрид яқинидаги энг йирик ёнғинлардан бири чоршанба куни ўчирилди. Полиция бир неча кишини ўт қўйишда гумон қилиб ҳибсга олди. Прогнозга кўра, ярим оролда 44 даражагача иссиқ бўлади.
Португалия ҳукумати кўплаб ўрмон ёнғинлари ва жазирама тўлқинлар туфайли мамлакат учун миллий об-ҳаво бўйича огоҳлантириш эълон қилди. Ёнғинни ўчириш учун 2000 дан ортиқ ўт ўчирувчилар сафарбар этилган. Дам олиш кунлари Португалия шимолида учта ёнғин содир бўлди.
Италияда Везувий ёнбағирларида катта ёнғинга қарши кураш давом этмоқда. Воқеа ўтган жума куни содир бўлган. Тутун ва олов майдони ҳатто космосдан ҳам кўринган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Италиянинг бир қатор шаҳарларида об-ҳаво шароити кескинлашгани ҳақида хабар бергандик.