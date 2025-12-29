Сицилияда Этна вулқони яна отилди
ASTANА. Кazinform — Сицилия оролидаги вулқон ўнлаб метр баландликдаги кул ва лава фаввораларини отмоқда. Бу ҳақда Италия Миллий геофизика ва вулканология институти (INGV) хабар берди, деб ёзади DW.
Кул қирғоқ бўйидаги Таормина шаҳрига, шунингдек, Пьяно-Провенцано тоғ-чанғи курортига етиб борди. Тахминан икки километр узунликдаги лава оқими вулқоннинг шарқий ёнбағридан оқиб тушмоқда.
Сайёҳлар ва чанғичилар вулқонни тунги осмон фонида кузатиб боришди, гидлар ҳамроҳлигида улар отилиш жараёнини хавфсиз масофадан кузатиш имконига эга бўлишди. Ҳозирда хавф даражаси яшилдан сариқ рангга кўтарилди, шунинг учун тоғли ҳудудлардаги сайёҳларга жуда эҳтиёт бўлиш тавсия этилади.
Этна вулқони тахминан 3350 метр баландликда бўлиб, у Европадаги энг катта фаол вулқон ҳисобланади. У йилига бир неча марта отилиб чиқади ва кўплаб сайёҳларни ўзига жалб қилади.
Эслатиб ўтамиз, Японияда Сакурадзима вулқони отилди.