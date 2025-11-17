Японияда Сакурадзима вулқони отилди
ASTANA. Kazinform — Япония жанубидаги Кагосима кўрфазидаги ярим оролда жойлашган Сакурадзима вулқони отилди, дея хабар беради Анадолу агентлиги Япония метеорология агентлиги маълумотларига таяниб.
Агентлик маълумотларига кўра, отилиш маҳаллий вақт билан 00:57 да содир бўлган. Кул устуни тахминан 4400 метр баландликка кўтарилган.
Қурбонлар ва жароҳатланганлар сони ҳақида маълумот йўқ. Яқин атрофдаги аҳоли яшаш пунктларида биноларга зарар етказилмаган.
Отилишдан кейин вулқоннинг фаоллиги давом этган. Расмийлар тутун ва кул қўшни префектураларга тарқалиши мумкинлигидан огоҳлантирди.
Сакурадзима - Япониядаги энг фаол вулқонлардан бири. 2016 йил февраль ойидан бошлаб унинг кратерига кириш чекланган. Вулқонга икки километрдан яқинроқ бориш тақиқланган.
Вулқон жойлашган ярим орол илгари Кагосима кўрфазида алоҳида орол бўлган. Бироқ, 1914 йилда Япония тарихидаги энг йирик отилишдан кейин, лава оқимлари шарқий қирғоқнинг бир қисмини тўлдириб, оролни Осуми ярим ороли билан боғлади.