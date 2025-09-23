СИни қўллаб-қувватлаш: Қозоғистон ва Coursera ҳамкорликнинг кейинги босқичига ўтди
NEW YORK. Кazinform - Қозоғистон Президентининг Нью-Йоркда АҚШ бизнес раҳбарлари билан учрашувлари чоғида Coursera бош директори Грег Харт Kazinform агентлигига берган интервьюсида мамлакатимиз билан ҳамкорлик тажрибаси ва келажак режалари билан ўртоқлашди.
Уч йил муқаддам Президент Қасим-Жомарт Токаев ва Coursera Қозоғистон билан ҳамкорлик бўйича музокаралар олиб борган, бу ҳамкорликнинг мақсади Courseraнинг етакчи университетлар ва саноат ҳамкорлари томонидан тақдим этилган кенг доирадаги курсларини қозоғистонлик талабаларга тақдим этишни мақсад қилган.
Мақсад Қозоғистондаги барча талабаларга Coursera платформасида контенти мавжуд бўлган жаҳон миқёсидаги университетлардан фойдаланиш имконини бериш эди.
"Сўнгги уч йил ичида қозоғистонлик талабалар 350 000 сертификат қўлга киритдилар. Улар ўқишга миллионга яқин соат сарфладилар ва уларнинг муваффақияти 78 фоизни ташкил этади, бу ажойиб статистик кўрсаткич", - дея қайд этди Грег Харт.
Бу ҳамкорликнинг асосини ташкил этди ва ҳозирда Coursera Қозоғистоннинг AI SANA ташаббусига йилига 1000 та сунъий интеллект стартапини яратишда ёрдам бериш учун ҳамкорликнинг навбатдаги босқичини кенгайтиряпти.
“Ўйлайманки, Қозоғистон ўзининг инновациялари ва сунъий интеллектни янада ривожлантириш зарурлигини тан олиши билан бизни чинакам таассурот қолдирди”, — деди Грег Харт Қозоғистон томонига ва америкалик ҳамкорларга мурожаатида.
Ҳамкорлик доирасида Coursera Қозоғистонга мамлакатда сунъий интеллектни жорий этишнинг кейинги босқичига ўтишда ёрдам беришда давом этади.
“Менимча, бу ҳақиқатан ҳам бутун дунё учун намуна бўладиган модель бўлиб, келажакда қўлланилади ва иқтисодий муҳит бошқа америкалик компаниялар томонидан инвестициялар учун тайёр”, — деб ҳисоблайди Грег Харт.
Coursera - оммавий онлайн таълим учун онлайн курслар шаклида ўқув материалларини нашр этиш учун платформа.
Муаллиф: Рустем Қожибаев