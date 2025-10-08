OZ
    10:50, 08 Октябрь 2025 | GMT +5

    Синхрон сузиш бўйича қозоғистонлик жуфтлик Осиё чемпионатида кумуш медални қўлга киритди

    ASTANA. Kazinform - Ҳиндистонда ўтказилган Осиё чемпионатида синхрон сузиш бўйича қозоғистонлик жуфтлик кумуш медални қўлга киритди.

    Көркем жүзу
    Фото: Спортты дамыту дирекциясы

    Спортни ривожлантириш дирекциясидан маълум қилишларича, Ҳиндистонда сув спорти бўйича ўтказилаётган Осиё чемпионатида синхрон сузиш бўйича мусобақанинг сўнгги куни. Эркин дастурда Даяна Джаманчалова ва Ясмин Туяқова жуфтлиги кумуш медални қўлга киритди.

    көркем жүзу
    Фото: Спортты дамыту дирекциясы

    Ўзбекистон (Хадиша Агзамова, Сабина Маҳмудова) - 209.9784

    Қозоғистон (Даяна Джаманчалова, Ясмин Туяқова) - 206.6363

    Хитой (Сии Чэнь, Ютун Цзян) — 183.4671

    Эслатиб ўтамиз, сув полоси бўйича Қозоғистон аёллар терма жамоаси Осиё чемпионатининг 1/4 финалига йўл олди.

