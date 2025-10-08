10:50, 08 Октябрь 2025 | GMT +5
Синхрон сузиш бўйича қозоғистонлик жуфтлик Осиё чемпионатида кумуш медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - Ҳиндистонда ўтказилган Осиё чемпионатида синхрон сузиш бўйича қозоғистонлик жуфтлик кумуш медални қўлга киритди.
Спортни ривожлантириш дирекциясидан маълум қилишларича, Ҳиндистонда сув спорти бўйича ўтказилаётган Осиё чемпионатида синхрон сузиш бўйича мусобақанинг сўнгги куни. Эркин дастурда Даяна Джаманчалова ва Ясмин Туяқова жуфтлиги кумуш медални қўлга киритди.
Ўзбекистон (Хадиша Агзамова, Сабина Маҳмудова) - 209.9784
Қозоғистон (Даяна Джаманчалова, Ясмин Туяқова) - 206.6363
Хитой (Сии Чэнь, Ютун Цзян) — 183.4671
Эслатиб ўтамиз, сув полоси бўйича Қозоғистон аёллар терма жамоаси Осиё чемпионатининг 1/4 финалига йўл олди.