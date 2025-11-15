OZ
    22:07, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Silk Way Star ўзининг финалчиларини эълон қилди

    Астанада биринчи Осиё вокал мега-лойиҳаси Silk Way Starнинг ярим финали якунланди. Ушбу мисли кўрилмаган кенг кўламли мусиқий шоу 12 мамлакатдан келган ижрочиларни бирлаштирди ва бутун дунё бўйлаб кўп миллионли аудиторияни жалб этди.

    Photo credit: Jibek Joly

    Тўққизинчи эпизод мавсумнинг энг шиддатли ва таъсирли эпизодларидан бири бўлиб чиқди.

    Осиёнинг энг кучли етти овози финалда.

    Ярим финалдан сўнг, финал еттиталиги қуйидагилар:

    • ALEM (Қозоғистон)
    • Язмин Азиз (Малайзия)
    • Автандил Абесламидзе (Грузия)
    • Мишел Жозеф (Мўғулистон)
    • Чжан Хэ Сюань (Хитой)
    • Саро Геворгян (Арманистон)
    • Мадинабону Адилова (Ўзбекистон)

    Халқаро ҳакамлар ҳайъати фикрига кўра, олдинги эпизод энг қийин бўлиб чиқди: иштирокчилар биринчи марта қозоғистонлик санъаткорлар белуччи, A.Z., Маржан Арапбаева ва Mona Songz билан дуэт ижро этишди, бу уларга янги услублар ва вокал комбинацияларини ўрганиш имконини берди.

    Ярим финалчилар ўз мамлакатларидан оригинал қўшиқлар, миллий композициялар ва хитларни ижро этиб, халқаро майдонларга муносиб даражани намойиш этдилар.

    Мисли кўрилмаган география

    Silk Way Star - бу Марказий Осиёда бундай миқёсдаги санъаткорларни бирлаштирган биринчи вокал лойиҳаси. Лойиҳада қуйидагилардан ижрочилар иштирок этади: Озарбайжон, Арманистон, Грузия, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Малайзия, Мўғулистон, Тожикистон, Туркманистон, Ўзбекистон ва Жанубий Корея. Уларнинг барчаси халқаро танловлар ғолиблари, таниқли санъаткорлар ва ўз мусиқа мактабларининг таниқли вакиллари.

    Лойиҳа дастлабки эпизодларидан бошлаб йирик маданиятлараро медиа маҳсулотига айланди ва минтақадаги мамлакатлар ўртасида ижодий алмашинув учун ноёб макон яратди.

    Бундан ташқари, Silk Way Star сўнгги йиллардаги энг йирик мусиқа лойиҳаларидан бирига айланди. Иштирок этувчи мамлакатларда ва халқаро телеканалларда эфирга узатиладиган умумий потенциал аудитория 1 миллиарддан ошди. Бу қамров лойиҳани Марказий Осиё учун янги маданий брендга айлантиради ва минтақавий мусиқа саҳнасига қизиқишни оширади.

    Бокудан Улан-Баторгача бўлган юртлардаги томошабинлар

    Silk Way Star қуйидаги каналларда эфирга узатилади:

    • Space TV (Озарбайжон)

    • «Сафина» (Тожикистон)

    • "Мусиқа" ва «Маданият» (Қирғизистон)

    • UBS ва «АИСТ Глобал» (Мўғулистон)

    • Zor TV (Ўзбекистон)

    • Georgian Times (Грузия)

    Қозоғистонда эпизодлар ҳар шанба куни соат 20:00 да Jibek Joly телеканалида ва соат 22:30 да халқаро Silk Way телеканалида эфирга узатилади.

    Лойиҳа маданий дипломатия учун янги восита, минтақанинг анъаналари, тиллари ва ижодий мактабларини бирлаштириш платформаси деб номланган.

    Якуний эпизод 22 ноябрда соат 20:00 да Jibek Joly телеканалида жонли эфирда намойиш этилади. Қозоғистон, Озарбайжон, Тожикистон, Қирғизистон ва Мўғулистонда бир вақтнинг ўзида эфирга узатилади. Биринчи Осиё мега-лойиҳаси ғолиби бирлашган тизим орқали аниқланади: 50% ҳакамлар ҳайъати томонидан, 50% онлайн аудитория овози орқали. Ҳар ким ўзи ёқтирган лойиҳани silkwaystar.org. сайтида қўллаб-қувватлаши мумкин.

    Silk Way Star Қозоғистон Республикаси Президентининг Телерадиокомплекси ва China Media Group (CMG) ўртасидаги келишув асосида амалга оширилмоқда.

