Silk Way Star лойиҳасининг ўзбекистонлик иштирокчиси: Қозоқча ҳарфларни ўрганиш қийин бўлди
ASTANА. Кazinform — Астанада Осиё давлатларининг биринчи йирик вокал танлови — Silk Way Star танловини суратга олиш ишлари давом этмоқда. Танловда 12 давлатдан иқтидорли ёшлар иштирок этади. Осиё давлатлари ўртасида маданий кўприк бўлиб қолган ушбу лойиҳада ҳар бир иштирокчи ўз мамлакатининг мусиқий анъаналари, тили ва маданиятини намойиш этади. Бугун Ўзбекистондан танловда иштирок этиш учун келган хонанда Мадинабону Одилова «Jibek joly» телеканалининг «Бүгін LIVE» кўрсатувига интервью бериб, лойиҳа ҳақида гапириб берди.
- Лойиҳа бунчалик кенг кўламли бўлишини кутмагандим. Одатда “Ипак йўли” деганда кўз олдимга Корея, Хитой, МДҲ давлатлари келади. Ушбу танловда Малайзия ва Мўғулистондан ҳам санъаткорлар бор. Қўшиқ танлашда мен ўзимга мос келишига эътибор бердим, чунки саҳнада рақслар ва чиқишлар бўлиши мумкин. Мен бу танловда биринчи марта раққосалар билан рақсга тушишимга тўғри келди. Кейин, албатта, репертуарнинг кўп қирралилигига ҳам қарайман. Яъни, доим бир хил услубда куйласангиз, томошабинлар зерикиши мумкин. Биринчи босқичда секин қўшиқ бўлса, кейинги босқичда ритмик қўшиқ танлаб, ўзингизни турли томонлардан кўрсатишингиз керак, – дейди М.Одилова.
Ўзбекистонлик хонанданинг айтишича, қозоқ талаффузини ўзлаштириб олиш унга қийин бўлган.
— Умуман олганда, ўзбек тили юмшоқроқ, қозоқ тили эса бироз қаттиқроқ ва ўткирроқ эшитилади. Шунинг учун қозоқ ҳарфларини талаффуз қилиш учун кўп ҳаракат қилиш керак. Бир турда қозоқ қўшиқларини она тилимизга ўгиришимиз керак эди. Яқинда чиққан Айқин Тўлепбергеннинг «Сүйгенім» қўшиғини танладим. Яна бир турда қозоқ халқ қўшиқларини куйлашимиз керак эди. У ерда “Қамажай” қўшиғини танладим, – дейди ижрочи.
Шу билан бирга, М.Одилова иштирокчилар ўртасидаги муҳит ҳақида ҳам сўз юритди.
- Албатта, рақобат бор, бу ерга нима учун келганимизни ҳаммамиз тушунамиз. Бу халқаро лойиҳа, биз ҳаммамиз финалга чиқишни хоҳлаймиз. Лекин инсонийликни, дўстликни унутмаймиз. Сабина ва Даврон (иштирокчилар – таҳр.) билан тез-тез гаплашиб тураман. Барча иштирокчилар билан дўстона муносабатдамиз, кечки пайт йиғилиб қўшиқ куйлаймиз, танловни муҳокама қиламиз, – дейди хонанда.
Эслатиб ўтамиз, Silk Way Star шоуси 20 сентябрдан бошлаб Silk Way, Jibek Joly, Хитойнинг CCTV-3 ва иштирокчи давлатларнинг миллий каналларида намойиш этилади.
Қозоғистон Республикаси Президенти Телерадиокомпанияси ва CMG Медиа корпорацияси томонидан ташкил этилган танловда Озарбайжон, Арманистон, Грузия, Малайзия, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Мўғулистон, Тожикистон, Туркманистон, Ўзбекистон, Жанубий Корея каби 12 давлат вакиллари иштирок этади.
Қозоғистондан эса хонанда Аlem иштирок этади.