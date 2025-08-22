Silk Way Star иштирокчилари Астанага етиб келди
ASTANA. Kazinform - Silk Way Star Осиё вокал танловининг деярли барча иштирокчилари Астанага етиб келди – булар Арманистон, Ўзбекистон, Грузия, Туркманистон ва Тожикистон вакилларидир, деб хабар беради Kazinform агентлиги Jibek Jolyга таяниб.
Шунингдек, Жанубий Кореядан Kandis гуруҳи ҳам келди. Silk Way Star жамоаси созандаларни чинакам меҳмондўстлик билан кутиб олди: ижрочиларга боғурсоқлар тақдим этилди ва улар учун дўмбирада куй чалишди.
Ўз суҳбатларида санъаткорлар бундай кенг кўламли лойиҳада иштирок этиш улар учун катта шараф эканини тан олди.
«Мен ҳеч қачон саҳнада нима қилишимни олдиндан билмайман - бу мен учун ҳам ҳар сафар сюрприз!Ҳа, мен Қозоғистонда, яъни Астанада аввал ҳам бўлганман, шаҳрингизни жуда яхши кўраман», – дейди Грузиядан келган Silk Way Star иштирокчиси Автандил Абесламидзе.
«Бу бизнинг бундай кенг кўламли лойиҳадаги биринчи тажрибамиз ва бу ҳақиқатан ҳам ўзига хос - бу ҳаётда бир марта содир бўлади. Ишончимиз комилки, бу бизнинг санъаткорлар сифатида ўсишимизга ёрдам беради, чунки халқаро томошабинлар олдидаги чиқишлар олдинда», - дея таъкидлади Жанубий Кореялик Silk Way Star иштирокчилари (Kandis гуруҳи).
Бугун кечқурун малайзиялик Ясмин Азиз келиш керак - кейин барча иштирокчилар йиғилади. Лойиҳада жами 12 давлатдан келган ижрочилар ғолиблик учун курашади, суратга олиш ишлари 26 августда бошланади.
Эслатиб ўтамиз, Silk Way Star халқаро танлови Осиёнинг бир қанча давлатларининг телеканалларида намойиш этилади. Унда Қозоғистондан хонанда Alem иштирок этади.