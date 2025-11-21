Silk Way Star: бу ерда вокал мега-лойиҳаси учун ноёб либослар яратилади
ASTANA. Kazinform - Анарбек Жардемов бошчилигидаги қозоғистонлик стилистлар жамоаси томонидан яратилган юзлаб ноёб либослар Silk Way Star лойиҳасининг визуал ўзига хослигининг асосий элементларидан бири бўлди.
Намойиш учун жами 500 дан ортиқ либослар тайёрланди, улар иштирокчилар, бошловчилар, ҳакамлар ва балет раққосаларини қамраб олди. Костюмларнинг 70% дан ортиғи қўлда тайёрланган бўлиб, мураккаб каштадўзлик ва декоратив элементлардан тортиб то тўлиқ тикишгача. Тайёргарлик ишларига 40 га яқин мутахассислар, жумладан стилистлар, визажистлар, сартарошлар жалб этилган.
Ижодий жараён: қўшиқдан эскизгача
Лойиҳа устидаги ишлар биринчи эшиттиришдан бир ой олдин бошланган. Бироқ, етакчи стилист таъкидлаганидек, баъзи либослар том маънода бир кечада яратилиши керак эди. Тайёргарлик жараёни пухта режалаштирилган. Қўшиқни танлагандан сўнг, режиссёрлар концепцияни ишлаб чиқадилар, стилистлар эса эскизлар яратадилар, матоларни танлайдилар ва либосларни тўлиқ йиғадилар.
«Ҳар бир либос муайян ғояни ифодалайди. Томошабинга кўринмаса ҳам, биз ҳар бир деталга маъно берамиз», – дейди Анарбек Жардемов.
Иштирокчилар кўпинча ўз ғояларини таклиф қиладилар. Масалан, туркман ижрочиси Довран учун стилистлар онага бағишланган қўшиқнинг эмоционаллигини акс эттирувчи эртак таъсиридаги либосни ишлаб чиқдилар.
Халқаро миқёс ва маданий нуанслар
Silk Way Star - Шарқий Осиёдан тортиб Кавказгача бўлган турли ижодий мактаблар ва менталитетга эга артистларни бирлаштиради. Бу эса жамоадан ҳар бир артистнинг ёндашувига мослаша олишни талаб қилади. Лингвистик нуанслар ва идрок фарқларига қарамай, стилистлар иштироқчилар ва жамоа ўртасидаги ишонч муваффақиятли ишнинг калитига айланганини таъкидлайдилар.
Иштирокчилар ўз миллий ўзига хослигини саҳна тимсоли орқали намоён этишга интилади. Масалан, мўғулистонлик Мишель Жозеф ўзининг кучли чиқишларида миллий унсурларни уйғунлаштиради, бу унинг либослари деталларида ҳам ўз аксини топади.
Бошловчилар ва ҳакамлар учун махсус либослар
Бошловчилар ва ҳакамлар ҳайъати аъзолари учун алоҳида, мураккаброқ либослар тайёрланади. Биринчи эпизодда томошабинлар олтин қўл каштаси билан қироллик бахмалидан ясалган либосни кўришди, уни яратиш бир ҳафта давом этди. Шоу финалида бошловчи янги саҳна либосига эга бўлади.
Ижрочиларнинг ҳис-туйғулари ва миннатдорчиликлари
Кўпчилик иштирокчилар жамоага ўз миннатдорчиликларини очиқ изҳор қилдилар. Хитойлик қўшиқчи Чжан Хэ Сюань ўзининг чиройли либоси учун стилистларга миннатдорчилик билдирди, Жанубий Кореянинг Kandis гуруҳи илк бор кечки либосларда саҳнага чиқди ва натижадан қойил қолди. Арманистонлик хонанда Саро Геворгян стилистларнинг қулайлиги ва юқори ишини юқори баҳолади.
Финал эртага
Silk Way Star лойиҳасининг сўнгги эпизоди 22 ноябрда бўлиб ўтади ва соат 20:00 да Jibek Joly телеканалида жонли эфирда намойиш этилади. Бир вақтнинг ўзида кўрсатувлар Қозоғистон, Озарбайжон, Тожикистон, Қирғизистон ва Мўғулистонда ҳам бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, вокал мегалойиҳаси финалчилари қаторига кирганлар:
- ALEM (Қозоғистон)
- Язмин Азиз (Малайзия)
- Автандил Абесламидзе (Грузия)
- Мишель Жозеф (Мўғулистон)
- Чжан Хэ Сюань (Хитой)
- Саро Геворгян (Арманистон)
- Мадинабону Одилова (Ўзбекистон)
Биринчи Осиё вокал мега-лойиҳаси ғолиби бирлашган тизим орқали аниқланади: 50% ҳакамлар ҳайъати томонидан, 50% онлайн аудитория овоз бериш йўли билан. Севимли қўшиқларингизни silkwaystar.org. сайтида қўллаб-қувватлашингиз мумкин.